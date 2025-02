Todesfahrer von Riekofen: Polizei untersucht Fahrzeug eines Bauunternehmers

Die Polizei untersucht ein sichergestelltes Fahrzeug, das einem Bauunternehmer aus dem Landkreis Straubing-Bogen gehört, im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall in Riekofen. Gerüchte deuten auf eine mögliche Beteiligung des Fahrzeughalters hin, die Polizei betont aber, dass gegen ihn aktuell keine Ermittlungen laufen.

Die Polizei ermitteln weiterhin im Fall des Todesfahrer s von Riekofen im Landkreis Regensburg. Anfang September wurde ein 24-jähriger Mann auf einer Landstraße in der Nähe des Ortes von einem unbekannten Autofahrer überrollt und starb noch an der Unfall stelle. Anfang Januar sicherte die Polizei ein Auto, das nun zu den Gerüchte n um den Unfall führt. Das Fahrzeug gehört einem Bauunternehmer aus dem Landkreis Straubing-Bogen, teilte die Polizei am Freitag mit.

In den vergangenen Tagen hatten die Beamten vermehrt Hinweise auf Gerüchte erreicht, wonach der Fahrzeughalter am Unfall beteiligt war. Die Polizei betont: „Gegen den Halter des Fahrzeugs werden aktuell keine Ermittlungen geführt. Ein unfallbeteiligtes Fahrzeug konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht identifiziert werden.“ Gleichzeitig macht die Polizei-Sprecherin Corinna Wild auf Nachfrage der MZ deutlich, dass die Untersuchung des Autos zeigen soll, ob es am Unfall beteiligt war. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, sei dennoch nicht klar, wer das Auto gefahren hat. Derzeit wird das Auto vom Bayerischen Landeskriminalamt untersucht, teilt die Polizei mit. „Ein Ergebnis steht noch aus.“ Wann dieses feststeht, könne man noch nicht abschätzen, sagte die Polizei auf wiederholte Nachfrage in dieser Woche. Parallel dazu werden auch weitere Fahrzeuge und Spuren überprüft.Die Polizei warnt indes vor den Gerüchten. Die Verbreitung unbegründeter Spekulationen kann zu erheblichen persönlichen Belastungen führen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Zugleich richten die Beamten einen Appell an die Öffentlichkeit: „Beteiligen Sie sich nicht an der Verbreitung unbestätigter Spekulationen – weder in sozialen Medien noch im persönlichen Gespräch.“ Die Polizei-Sprecherin Wild wird auf Nachfrage der MZ noch deutlicher: „Wenn jemand wirklich etwas über den Fall weiß, soll er sich bei uns melden.





