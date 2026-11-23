Im Prozess um die Todesfahrt in Leipzig wurden Dashcam-Aufnahmen gezeigt. Zwei Menschen starben, die Staatsanwaltschaft sieht Rache als Motiv des Angeklagten.

Die Todesfahrt in Leipzig beschäftigt die Justiz weiter. Am Montag wurden im Prozess gegen den 34-jährigen Jeffrey K. die Aufnahmen zweier Dashcams gezeigt. Der Deutsche soll am 4. Mai 2026 mit seinem VW Taigo vom Augustusplatz aus in die Fußgängerzone gefahren sein und dabei 457 Meter durch die Passage gerast sein.

Nach Angaben der Ermittlungen dauerte die Amokfahrt nur 21 Sekunden. In dieser Zeit starben zwei Menschen, acht weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Die Videos zeigen, was sich im Fahrzeug und auf der Strecke abspielte.

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Dashcam-Aufnahmen zeigen die Fahrt im Detail

Die Dashcam-Aufnahmen gelten im Verfahren als zentrales Beweismittel der Anklage. Nach den Erkenntnissen der Polizei hatte Jeffrey K. beide Kameras selbst vor seiner Tat installiert. Eine Kamera filmte nach vorn, die andere nach hinten in Richtung Heck.

Auch der Ton wurde aufgezeichnet. Als Jeffrey K. den SUV auf 90 km/h beschleunigte, war der Song Override der amerikanischen Nu-Metal-Band Slipknot zu hören. Der Text beginnt mit der Zeile, dass zu viel Nachdenken Zweifel hervorrufen würde, und endet mit der Aufforderung, aufzugeben. Jeffrey K. gab nicht auf und zog seinen Plan durch.

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Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine Person auf dem Dach des Wagens mitgeschleift und später heruntergeschleudert wird. Nach den Angaben im Prozess handelt es sich dabei um Sonja F. aus Bayern, die 63 Jahre alt war und bei der Amokfahrt starb. Ebenfalls zu sehen sind die letzten Sekunden des zweiten Todesopfers, Fritz K. aus Leipzig, der 77 Jahre alt war.

Motiv Rache steht im Zentrum des Verfahrens

Die Staatsanwaltschaft geht in dem Verfahren von Rache als Motiv aus. Nach dieser Darstellung hatte sich die Ehefrau von Jeffrey K. im Februar von ihm getrennt und später das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn beantragt.

Vor der Tat soll Jeffrey K. ein Schreiben in seinen WhatsApp-Status geladen haben, mit dem er seine Frau bloßstellen wollte. Kurz vor seiner Festnahme soll er diesen Text von innen gegen die Autoscheibe gehalten haben. Die Anklage sieht darin einen Beleg dafür, dass es ihm darum ging, sich an seiner Frau zu rächen.

Der Verteidiger des 34-Jährigen bezweifelt dagegen das Rachemotiv. Nach seiner Darstellung habe sein Mandant seine Lage als ausweglos empfunden und sei überfordert, hilflos und verzweifelt gewesen.

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Festnahme und Reaktion eines Zeugen

Jeffrey K. wurde nach der Fahrt festgenommen, ohne Widerstand zu leisten. Nach den vorliegenden Angaben zog ein Algerier den Angeklagten aus dem Wagen, bevor die Polizei eintraf.

Gegenüber der Zeitung BILD erklärte der Algerier, er wolle kein Held sein. Er habe nur aus Menschlichkeit gehandelt, ohne lange nachzudenken. Die Schilderungen dieses Zeugen fließen in die Bewertung des Geschehens ein, ersetzen jedoch nicht die Beweisaufnahme vor Gericht.