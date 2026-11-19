Der 18-jährige argentinische Nachwuchsfußler Abel Núñez ist drei Tage nach einem tödlichen Balltreffer an Kopf und Hirn gestorben. Der Vorfall ereignete sich bei der Partie zwischen Deportivo Muniz und FC Ezeiza.

Der argentinische Nachwuchsfußballer Abel Núñez ist im Alter von nur 18 Jahren verstorben. Sein Tod ist die direkte Folge eines schwerwiegenden Unfalls während eines Jugend-Spiels in der fünften argentinischen Spielklasse. Das Leben des talentierten Akteurs endete plötzlich, nachdem er bei einem Konterkontakt einen Volltreffer am Kopf hinnehmen musste. Die Nachricht von seinem Ableben hat im nationalen Sportbereich tiefe Bestürzung und Trauer ausgelöst.

Hergang des tödlichen Unfalls

Der tragische Vorfall geschah am vergangenen Donnerstag in einem Duell zwischen Deportivo Muniz und dem Futbol Club Ezeiza. Rund 20 Minuten nach dem Anpfiff trat die katastrophale Situation ein. Ein Abwehrspieler von Muniz stand unter Druck und versuchte den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. Dabei schlug der Ball mit enormer Wucht direkt in die Richtung von Abel Núñez. Der 18-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt nur in einem minimalen Abstand von vier bis fünf Metern zum Gegner und hatte keine Chance sich zu schützen.

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Der Schiedsrichter und die betreuenden Ärzte reagierten unverzüglich auf den Vorfall. Sie brachten das bewusstlose Opfer unverzüglich auf den Spielfeldrand. Die Partie wurde sofort abgebrochen. Trotz der sofortigen Maßnahmen verschlechterte sich der Zustand des jungen Sportlers im weiteren Verlauf dramatisch. Er verstarb exakt drei Tage nach dem Unfalldatum in einer medizinischen Einrichtung.

Aussagen von Augenzeugen und medizinische Lage

Der Sportjournalist Cristian Rompani schilderte den Hergang als extrem ungewöhnlich und gewalttätig. Er befand sich damals direkt neben dem Mannschaftsarzt von Muniz und beobachtete die Szene aus nächster Nähe. Für ihn war der Schlag des Gegners in seinen fast 30 Jahren Erfahrung im Jugendfußball einzigartig in seiner Härte. Der Balltreffer führte bei dem Opfer zu einem sofortigen Verlust des Bewusstseins ohne jegliche Reaktion.

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Die medizinische Versorgung war aufgrund der Spielklasse erschwert. Zwar war ein Arzt am Spielfeldrand anwesend, jedoch fehlte ein Krankenwagen vor Ort. Verantwortliche hatten einen Transport angefordert, doch die Dringlichkeit des Falls führte zur Nutzung eines Geländewagens. Im Krankenhaus wurden bei Abel Núñez ein Schädelbruch sowie innere Blutungen diagnostiziert. Eine dringende Operation konnte den fatalen Verlauf des Traumas nicht mehr aufhalten.

Reaktionen der Vereine und des Verbandes

Die Nachricht vom Tod des Nachwuchsspielers löste in der argentinischen Fußballszene breite Betroffenheit aus. Besonders emotional reagierte der Klub Nueva Estrella. Für diesen Verein hatte Abel Núñez seit dem Jahr 2024 auch im Futsal-Sektor aktiv gespielt. Der Verlust wird als schwerwiegender Ausfall für die Jugendförderung gewertet. Auch der Gegner des Unfallepisoden, der FC Ezeiza, bezeigte seine tiefe Anteilnahme an der betroffenen Familie und dem Verein.

Hierzu gehörte auch der Präsident des argentinischen Fußballverbandes AFA, Claudio Tapia. Er schloss sich den offiziellen Trauerbekundungen an und würdigte den jungen Sportler. Die Vorfälle haben die Frage nach der Sicherheit auf den Feldern und der medizinischen Ausstattung in unteren Ligen erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Gemeinschaft bleibt erschüttert über den schmerzhaften Verlust eines so jungen Lebens.