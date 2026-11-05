Todesfall Beckum: Behörden identifizieren Eltern des tote Säuglings

Die Eltern des in Beckum gefundenen Säuglings wurden identifiziert. Nach vorläufiger Festnahme wurden beide wieder freigelassen, da kein dringender Tatverdacht besteht.

Die Behörden im Münsterland haben die Eltern des Säugling s identifiziert, dessen Leiche vor etwa einem Monat in einer grauen Einkaufstüte am Wegesrand in Beckum gefunden wurde. Der 37-jährige Vater und die 42-jährige Mutter, die in Hamm im Kreis Soest leben, wurden am Dienstag vorübergehend festgenommen, bereits wenige Stunden später jedoch wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass sich gegen beide Personen bislang kein dringender Tatverdacht ergibt.

Ermittlungen durch DNA-Abgleich erfolgreich

Die Identifizierung der Eltern erfolgte primär durch einen genetischen Abgleich mit der DNA des kleinen Mädchens. Da der Vater bereits polizeibekannt war, existierte eine DNA-Erfassung im System, die die Zuordnung ermöglichte. Die Ermittler hatten dem toten Kind zunächst den Namen Alina gegeben, da die Herkunft ursprünglich völlig unklar war. Die Beisetzung auf dem städtischen Friedhof in Beckum fand im Rahmen einer öffentlichen Trauerfeier statt, wobei das Kind in einem weißen Sarg bestattet wurde.

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Tathergang und Aussagen der Beteiligten

Laut der Aussage der Mutter brachte sie das Kind allein in ihrer Wohnung zur Welt und hatte die Schwangerschaft vor allen anderen Personen geheim gehalten. Sie berichtete, dass das Neugeborene keinerlei Lebenszeichen von sich gab. Diese Darstellung wird durch das Ergebnis der Obduktion mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigt, wie ein Sprecher der Ermittlungsbehörde mitteilte. Der Vater hingegen gab an, von der Schwangerschaft seiner Lebensgefährtin nichts bemerkt zu haben.

Er erklärte den Behörden, dass er eines Tages im Keller eine stark riechende Tüte gefunden und sich entschieden habe, diese zu entsorgen. Dass sich in der Tüte seine eigene tote Tochter befand, war ihm dabei nicht bewusst. Der Vater legte die Tüte schließlich an einem Feldweg in Beckum ab. Für die zuständigen Ermittler gibt es derzeit keinen Grund, an dieser Version des Geschehens zu zweifeln.

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Obduktionsergebnis und rechtliche Einordnung

Die pathologische Untersuchung des Leichnams ergab laut Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte für eine mögliche Gewalteinwirkung. Der Sprecher der Behörde präzisierte jedoch, dass es sich hierbei sehr wahrscheinlich um Verletzungen handelt, die während des Geburtsvorgangs entstanden sind. Eine vorsätzliche Tötung des Kindes oder Verletzungen durch Fremdeinwirkung können nach aktuellem Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden.

Weiterer Ermittlungsstatus

Trotz der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam wird gegen die Eltern weiterhin wegen des Delikts des Totschlags ermittelt. Der Fehlen eines dringenden Tatverdachts ist der ausschließliche Grund für die Freilassung. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, den genauen medizinischen und juristischen Kontext der Geburt sowie des Todes des Kindes vollständig aufzuklären. Der Fall hat in der Region erhebliches medialen und öffentliches Interesse ausgelöst.