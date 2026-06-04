Todesfall bei Unfall auf Bahnübergang: Familie vermisst Vater jeden Tag

Alexander Manninger wäre am 4. Juni 49 Jahre alt geworden. Seine Frau Emily hat an diesem Tag emotionale Zeilen an ihren verstorbenen Mann gerichtet.

Am 4. Juni wäre Alexander Manninger 49 Jahre alt geworden. Seine Frau Emily hat an diesem Tag emotionale Zeilen an ihren verstorbenen Mann gerichtet. Sie hat auf Instagram mehrere Fotos der Familie gepostet und dabei ihre Trauer über den Verlust ihres Mannes zum Ausdruck gebracht.

Alexander Manninger war am 16. April bei einem Unfall ums Leben gekommen, als er von einem Zug der Lokalbahn Salzburg erfasst wurde. Er war mit seinem VW-Minivan auf einem unbeschrankten Bahnübergang unterwegs, als der Zug ihn erreichte. Seine Frau und die beiden kleinen Söhne hatten ihn noch kurz zuvor verabschiedet, da er an diesem Tag an den Pabinger Weiher nördlich seiner Heimatstadt Salzburg angeln gehen wollte.

Die Retter versuchten, Manninger noch zu reanimieren, aber es war zu spät. Emily Manninger hat in ihrem Beitrag hervorgehoben, was für ein toller Vater ihr Mann war. Sie hat geschrieben, dass er immer für die Jungs da war, sie gefüttert, gebadet, ihr geholfen, sie ins Bett zu bringen und vor allem mit ihnen gespielt und auf Familienausflüge mitgenommen hatte. Die Familie vermisst ihren Vater jede Sekunde des Tages und hofft, dass er im Himmel Golf spielen und angeln wird





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