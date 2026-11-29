Der langjährige Sport-Reporter Jörg Lubrich ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Lubo berichtete 35 Jahre über Großereignisse wie die Eishockey-WM 2027 und Boxkämpfe.

Der deutsche Sportjournalismus verliert mit Jörg Lubrich eine seiner profiliertesten undrespektiertesten Stimmen. Der 66-jährige Reporter und Autor starb am vergangenen Samstag völlig überraschend an den Folgen einer Gehirnoperation. Für das überregionale Medium und die Fangemeinde der Eishockey-Mannschaft Eisbären Berlin bedeutete dieser Verlust den Abgang eines Mannes, der über drei Jahrzehnte hinweg die wichtigsten Ereignisse im deutschen Boxsport und Eishockey dokumentierte und lebendig berichtete.

Lubrichs Karriere war untrennbar mit den größten Namen der deutschen Sportgeschichte verbunden. 35 Jahre lang war er als Autor vor Ort, wenn es um prestigeträchtige Schläge und Titelkämpfe ging. Seine Reportagen über legendäre Begegnungen von Henry Maske, Tiger Michalczewski und Graciano Rocchigani zählen zu den klassischen Werken der Branche. Box-Promoter Don King schätzte ihn so sehr, dass er den Namen Jörg nicht aussprechen konnte und ihn fortan einfach George nannte.

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Bei historischen Moments gehörte Lubrich fest zum Umfeld der Ringkanzel. 1995 saß er beispielsweise in Las Vegas während des WM-Kampfes von Axel Schulz gegen George Foreman direkt am Ring. Später begleitete er auch die Kämpfe von Sven Ottke und Marco Huck. Als Arthur Abraham noch am Anfang seiner Profikarriere stand, prägte Lubrich den Spitznamen Vadder Abraham, eine Anlehnung an den Schlumpf-Sänger. Abraham trug daraufhin widerwillig, aber als Zeichen des Respekts, eine Schlumpf-Mütze beim Einmarsch.

Neben dem Boxsport war Lubrich eine feste Größe in der Welt des Eishockey. Als langjähriger Fan und Reporter der Eisbären Berlin war er bei allen zwölf Meisterschaften seiner Heimatstadt anwesend. Seine Artikel zeugten von fundiertem Wissen und einer engen Bindung zu den Athleten. Weltmeister-Trainer Ulli Wegner zählte zu seinen engsten Freunden. Mit der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland hatte sich Lubrich bereits auf ein weiteres großes Ereignis gefreut, das er jedoch nicht mehr erleben wird.

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Sein Markenzeichen war nicht nur sein fachliches Können, sondern auch sein elegantes Äußeres. Oft erschien er in Anzügen und mit Krawatte, was ihn von vielen Kollegen abhob. Der Berliner Junge aus Brandenburg war bekannt für seinen charakteristischen Satz Ick hab da mal ne Jeschichte, mit dem er seine Kolumnen einleitete. Diese Phrase und seine offene Art werden dem Sportpublikum fehlen. Selbst im September, als er sich offiziell in den Ruhestand verabschiedete, arbeitete er direkt als freier Journalist weiter.

Die Trauer um Jörg Lubrich ist in der Sportszene groß. Legendäre Figuren wie Peter John Lee waren anwesend, als Lubrichs offizieller Ruhestand gefeiert wurde. Der Verlust dieses Multitalents, der sowohl textlich als auch mündlich einen bleibenden Eindruck hinterließ, ist für viele Kollegen und Freunde ein schwerer Schlag. Er wird als Vertrauensperson und glänzender Reporter in Erinnerung bleiben.