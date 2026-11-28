Der australische Wrestler Bronson Reed ist im Alter von 38 Jahren gestorben. Rhea Ripley erinnert sich in bewegenden Worten an ihren Kollegen und Freund Jermaine Haley.

Der ehemalige WWE -Wrestler Bronson Reed, bürgerlich Jermaine Haley, ist im Alter von nur 38 Jahren verstorben. Seine Trauer um den verstorbenen Australier ist besonders unter seinen Weggefährten groß, wobei die Worte von Rhea Ripley, die beide als Landsleute und langjährige Wegbegleiter verbindet, im Zentrum der Öffentlichkeit stehen. Reed hinterlässt seine schwangere Ehefrau Paige sowie ihre gemeinsame kleine Tochter Deja, was den Verlust für die enge Familie und den weiteren Familienkreis umso schmerzhafter macht. Die Nachricht vom Tod des 38-Jährigen schockierte die internationale Wrestling-Community und löste eine Welle emotionaler Tribute aus, die die enge Bindung zwischen den Athleten hervorhebt.

Rhea Ripley gedenkt Jermaine Haley mit emotionaler Nachricht

Rhea Ripley widmet dem verstorbenen Wrestler eine sehr persönliche und lange Nachricht auf der Plattform X, in der sie nicht nur an seine Karriere erinnert, sondern vor allem seine Persönlichkeit als warmherziger Mensch hervorhebt. Sie beschreibt Haley als jemanden, dessen Anwesenheit und Lachen selbst die langweiligsten Räume in einen fröhlichen und sicheren Ort verwandelt hätten. Für Ripley war der Verstorbenen nicht nur ein Kollege, sondern hatte einen ganz besonderen Platz in ihrem Leben inne, den sie nun als unersetzlich empfindet. Diese Liebeserklärung an einen Menschen, der offenbar einen einzigartigen Platz in ihrem Herzen hatte, zeigt die Tiefe ihrer Freundschaft.

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Ripley erinnert sich an ihre gemeinsamen Anfänge in Australien zurück, als sie noch ein junges Mädchen war und Haley bereits als Talent in der lokalen Wrestling-Szene Anerkennung fand. Als Ripley zwölf Jahre alt war, sah sie ihn erstmals bei "Riot City Wrestling" in Adelaide, wo ihr sofort klar wurde, dass er etwas Besonderes für die australische Wrestling-Szene war. Diese frühen Erinnerungen markieren den Beginn einer langjährigen Verbindung, die weit über die professionelle Zusammenarbeit hinausging und tiefe persönliche Wurzeln hatte. Der Sprung in die USA und die anschließende internationale Karriere in der WWE waren für beide Australier ein gemeinsamer Traum, den sie erfolgreich verwirklichen konnten.

Gemeinsame Wurzeln in Adelaide und der Sprung zur Internationalität

Aus zwei jungen Talenten aus Adelaide wurden im Laufe der Jahre internationale Stars, die für ihr Heimatland Australien auf der größten Wrestling-Bühne der Welt antraten. Trotz des beruflichen Erfolgs betonte Ripley in ihrer Nachricht, dass Haley für sie noch viel mehr als nur ein Kollege war. Sie beschreibt ihn als einen echten Teddybären mit einem ansteckenden Lachen, der immer auf sie aufgepasst hat. Diese Worte verdeutlichen die schützende und brüderliche Rolle, die Haley in ihrem Leben eingenommen hat und die nun fehlt.

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Rhea Ripley bezeichnete Jermaine Haley explizit als ihren Wrestling-großen Bruder und betonte, dass das Leben ohne ihn nicht mehr dasselbe sein werde. Die enge Verbundenheit zeigte sich besonders in der persönlichen Unterstützung, die sie von ihm erfahren hat, wenn sie eine Schulter zum Ausweinen am dringendsten gebraucht hat. Diese emotionale Dimension ihrer Beziehung macht den Verlust noch schwerwiegender, da es sich nicht nur um den Tod eines Sportlers handelt, sondern um den eines engen Vertrauten und Förderers.

Umstände des Todes und vorherige Verletzung bei Crown Jewel

Der Tod des 38-Jährigen wirft viele Fragen auf, da sich Bronson Reed erst vor drei Wochen bei einem schweren Incident verletzt hatte. Bei der Großveranstaltung "Crown Jewel" am 7. November in Saudi-Arabien wurde er während seiner Beteiligung an dem Match seiner Partner von "The Vision" von Oba Femi attackiert. Dabei wurde er von der Bühne durch mehrere Tische befördert, was zu spektakulären Bildern führte und erhebliche körperliche Schäden verursachte.

Berichten zufolge erlitt Reed bei diesem Vorfall mehrere gebrochene Rippen und eine schwere Nierenverletzung, die eine sofortige medizinische Behandlung in Saudi-Arabien erforderlich machten. Erst später konnte er in die USA zurückkehren, um sich weiter behandeln zu lassen. Die WWE machte den Tod des Wrestlers schließlich am 28. November öffentlich bekannt und gab als Todesursache medizinische Komplikationen an. Ob diese Komplikationen in einem direkten Zusammenhang mit den zuvor erlittenen Verletzungen standen, ist bislang nicht offiziell bestätigt, lässt aber die Umstände des Todes als besonders tragisch und komplex erscheinen.