Todesfall Ciara Mageean: Trauerzug in Portaferry ehrt irische Lauf-Legende

Die irische Olympiateilnehmerin Ciara Mageean verstarb mit 34 Jahren an Krebs. Hunderte Trauernde begleiteten sie zum Begräbnis in Portaferry.

Die irische Mittelstreckenläuferin Ciara Mageean ist am Sonntag in ihrem Heimatort Portaferry verstorben. Die zweifache Olympiateilnehmerin war 34 Jahre alt geworden und hatte ihre Diagnose Krebs im Juli des Vorjahres öffentlich bekannt gegeben. In einer öffentlichen Zeremonie verabschiedeten sich Angehörige, Freunde und Fans von der Sportlerin. Hunderte Trauernde schlossen sich am Dienstag dem Trauerzug an, während der Sarg auf das Gelände der St. Patrick's Church getragen wurde.

Trauerzug und Begräbnis in Portaferry

Der Trauerzug führte den Sarg von Ciara Mageean auf den Kirchhof der St. Patrick's Church in Portaferry. Junge Spielerinnen des Portaferry Gaelic Athletic Club, bei dem die Läuferin in ihrer Jugend aktiv war, bildeten ein Spalier für ihren Ehemann Thomas Moran und weitere Familienangehörige. Die Zeremonie stand unter der Leitung von Pater Martin Kelly, der von 2000 bis 2009 Pfarrer an dieser Kirche war und Mageean seit deren achtem Lebensjahr kannte.

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Pater Kelly widmete seine Predigt unter anderem der kürzlichen Hochzeit der Sportlerin. Er erinnerte daran, wie entschlossen Ciara Mageean war, ihren Gästen ein großzügiges und unvergessliches Fest zu bereiten. Erst Anfang Oktober hatte sie ihren langjährigen Partner Thomas Moran in Belfast geheiratet. Der Priester wandte sich direkt an Thomas Moran und versicherte ihm, dass er die Liebe ihres Lebens gewesen sei.

Der Geistliche beschrieb die Freude des Paares bei der Hochzeit detailliert. Er sagte, er habe Ciara Mageean strahlend gesehen, tanzen und singen. Sie habe ihren großen Tag mit Tommy feiern können und zeigte sich in diesen Momenten voller Glück und Lebensfreude. Diese Bilder der Heiterkeit standen im krassen Gegensatz zur Schwere des aktuellen Abschieds.

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Persönliche Begegnungen im Hospiz

Pater Martin Kelly berichtete von einem persönlichen Besuch in den Wochen vor dem Tod von Ciara Mageean. Er habe sie in ihrem Hospizzimmer aufgesucht, um ihr das Sakrament der Krankensalbung zu spenden. Während dieses Besuchs sprachen die beiden über die letzte große Herausforderung im Leben, den Tod. In dieser schweren Phase schlug die Athletin plötzlich vor, einen Spaziergang zu machen.

Pater Kelly gab an, dass er mit dieser Idee zunächst nicht gerechnet hatte. Er stimmte zu, da er dachte, ein kleiner Gang würde angesichts ihres Gesundheitszustands leicht zu bewältigen sein. Der 85-jährige Priester war überzeugt, mit seinen Schritten mit ihr mithalten zu können. Doch der vermeintliche kleine Spaziergang erwies sich als eine immense körperliche Anstrengung.

Die beiden liefen eine Runde durch die Straßen rund um das Hospiz. Als sie oben angekommen waren, bat Ciara Mageean um eine weitere Runde. Pater Kelly erzählte, er wäre fast zusammengebrochen, als er diese zweite Runde bewältigte. Die Begegnung zeigte ihre unglaubliche Entschlossenheit auch in den letzten Lebenswochen.

Sportliche Karriere und Olympische Teilnahmen

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und 2020 in Tokio startete Ciara Mageean für Irland. 2024 bei den Spielen in Paris konnte sie jedoch aufgrund einer Achillessehnenverletzung nicht am Wettkampf teilnehmen. Ihre sportlichen Erfolge begannen früh in ihrer Karriere. Bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2010 gewann sie Silber über 1.500 Meter.

Auch bei den Junioren-Europameisterschaften 2011 sicherte sie sich die Silbermedaille über dieselbe Distanz. Als 18-Jährige erreichte sie 2010 das Finale über 1.500 Meter bei den Commonwealth Games. Eine schwere Knöchelverletzung bremste ihre Karriere jedoch kurzzeitig aus und zerstörte vorübergehend ihre Hoffnungen auf ein Olympia-Debüt in London 2012.

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Mageean schaffte die Rückkehr in die Spitzengruppe erfolgreich. Nach einer Operation im Jahr 2014 gewann sie den irischen Meistertitel über 1.500 Meter. Bei den Europameisterschaften 2016 in Amsterdam holte sie Bronze über 1.500 Meter. Anfang 2024 erreichte sie den größten Titel ihrer Karriere, als sie in Rom die Goldmedaille über 1.500 Meter gewann.

Vermächtnis und öffentliche Reaktion

Der Tod von Ciara Mageean hat eine tiefe Wunde in der irischen Sportgemeinschaft hinterlassen. Die Reaktionen aus dem Umfeld der Läuferin sind überwältigend. Die zahlreichen Trauernden, die dem Zug folgten, belegen den großen Respekt, den die Bevölkerung für ihre Leistungen hatte. Die Erinnerung an ihre Siege und ihre kämpferische Natur bleibt erhalten.

Thomas Moran und die Familie stehen nun im Mittelpunkt der öffentlichen Anteilnahme. Pater Kellys Worte über ihre Lebensfreude und ihren Kampfgeist prägen das Bild der Verstorbenen. Ciara Mageean wird als eine Athletin in Erinnerung bleiben, die trotz schwerer Rückschläge immer wieder zurückkehrte. Ihre goldene Medaille aus Rom ist ein stummes Zeugnis ihrer unermüdlichen Arbeit.

Die Zeremonie in Portaferry markiert das offizielle Ende der öffentlichen Trauerphase. Die St. Patrick's Church ist zum Ort des Gedenkens geworden. Fans und Sportler werden die Läuferin als Vorbild für Durchhaltevermögen betrachten. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und öffentlichem Kampf gegen die Krankheit macht ihre Geschichte besonders eindrücklich. Der Nachlass und das Wirken von Ciara Mageean sollen nachhaltig in der Geschichte des irischen Sports verankert bleiben.