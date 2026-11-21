Der Berliner Schriftsteller und Journalist Detlef Kuhlbrodt ist im Alter von 65 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Nachrücker für die taz und Spiegel.

Der Berliner Schriftsteller und Journalist Detlef Kuhlbrodt ist im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung verstorben. Seine Biografie ist eng mit der Kulturredaktion der Tageszeitung verknüpft, wo er zu den prägendsten Stimmen zählte. Kuhlbrodt wurde 1965 in Bad Segeberg geboren und zog Mitte der Achtzigerjahre nach West-Berlin. Dort studierte er an der Freien Universität allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Seine journalistische Laufbahn begann er für die taz, bevor er kurze Zeit beim Spiegel arbeitete. Seine Texte galten nie als reine Journalismus-Produkte, sondern als literarische Werke.

Literarischer Stil und Medienstationen

Kuhlbrodt galt als Feuilletonist einer alten Schule, der nicht primär auf politische Debattenkultur abzielte. Sein Wechsel zum Spiegel in den Neunzigerjahren war kurz und endlose nach nur drei Monaten. Der Stil der Zeitschrift passte nicht zu seiner Art des ich-bezogenen Schreibens, das den eigenen Alltag ausleuchtete. Er kehrte daraufhin zur taz zurück, wo er zunächst als freier Autor und später als Redakteur für Berlin-Kultur tätig war. Diese Position war sein eigentliche Habitat. Seine Texte waren lakonisch und melancholisch, oft assoziativ und verzichteten auf klassische Pointen. Er verwendete gern das Berliner Plusquamperfekt, was ihn stilistisch unverwechselbar machte.

Also read Todesfall kurz vor Weihnachtsshow: Florian Silbereisen trauert um langjährige Vertraute

Berlin-Kultur als offene Kulturredaktion

In einem Text von 2005 mit dem Titel "Wieder scheitern, besser scheitern" charakterisierte Kuhlbrodt die frühe bis mittlere Neunzigerjahre als die große Zeit der Berlin-Kultur. Er beschrieb die Redaktion als die offenste der Stadt. Wer einfach nur den Schein eines Journalisten wahrmachen wollte, ging seiner Ansicht nach zur Journalistenschule oder zum Tagesspiegel. Wer die Verhältnisse nicht nur reproduzieren wollte, der ging zur Berlin-Kultur. Kuhlbrodt stemmte sich mit seinen Alltagstexten gegen journalistischen Karrierismus. Seine Figuren waren oft Verlierer, die er aber nicht als solche sah. Dazu zählten depressive Popstars wie Daniel Johnston oder seltsame Schauspieler wie die Nachtigall von Ramersdorf und Klaus Beyer.

Advertisement

Buchveröffentlichungen und Auszeichnungen

Trotz seiner Bewunderung wollte Kuhlbrodt kein Erfolgsautor sein. Dies zeigte sich auch in seinem Körperbau, der im Lauf der Jahre dünner wurde. Sein Verschwinden als Lebensmodell korrespondierte mit seiner Leidenschaft zum Scheitern. 2007 erschien seine Kolumnensammlung "Morgens leicht, später laut" im Suhrkamp Verlag. Der Verlag bezeichnete die Gattung der Texte als "Singles". Ein Jahr später erhielt er den Ben-Witter-Preis. 2013 folgte eine weitere Sammlung Berliner Szenen. Suhrkamp hätte gerne mehr von ihm veröffentlicht, doch Kuhlbrodt konnte oder wollte dies mit weiteren Büchern nicht wirklich umsetzen. Seine literarische Qualität stand ihm im Weg für eine klassische Autor-Karriere.

Letzte Begegnung und Nachlass

Die letzte persönliche Begegnung mit dem Autor fand in der Kantine des neuen taz-Gebäudes in der Friedrichstraße statt. Dies geschah wahrscheinlich im Jahr 2020 oder 2021. Kuhlbrodt wirkte auf den Betrachter noch dünner als ohnehin schon. Seine körperliche Erscheinung spiegelt seinen Widerstand gegen konventionelle Erfolgsmodelle wider. Detlef Kuhlbrodt gilt als Klassiker der Berliner Ökonomie der Achtziger- und Neunzigerjahre. Seine Texte bleiben als Literatur von höchsem Wert erhalten. Die Nachricht von seinem Tod hat Trauer in der Berliner Kulturszene ausgelöst. Er hinterlässt ein Werk, das Journalismus und Lebenskunst untrennbar verbindet. Seine Arbeit für die taz ist ein zentraler Teil der Stadtgeschichte.