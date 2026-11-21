Der Multimillionär und Kunstsammler Friedrich Christian Flick ist in Rosenheim gestorben. Seine Sammlung prägte den Hamburger Bahnhof und löste historische Debatten aus.

Der deutsche Multimillionär, Unternehmer und renommierte Kunstsammler Friedrich Christian Flick, bekannt unter dem Namen "Mick" Flick, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der Tod des Unternehmers erfolgte in Rosenheim, wobei die offizielle Todesursache auf die schweren Folgen eines Sturzes zurückzuführen ist, den er einige Tage zuvor bei einem Kuraufenthalt erlitten hatte. Flick lebte seit Langem im schweizerischen Nobelkurort Gstaad, verstarb jedoch nun an der bayerischen Heimat seiner Familie.

Familienerbe und historische Last

Flick entstammte einer der reichsten Unternehmerdynastien Deutschlands und war das Enkelkind des Industriellen Friedrich Flick. Dieser hatte in der Oberpfalz ein vastes Imperium aus Kohle- und Stahlunternehmen aufgebaut und sein Vermögen unter anderem durch den skandalösen Einsatz von Zwangsarbeitern während der Nazi-Zeit massiv aufgestockt. Diese dunkle historische Belastung begleitete die Familie auch nach dem Zweiten Weltkrieg und prägte das öffentliche Bild der Flicks über Generationen hinweg.

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Skandal um die Flick Collection

Im Jahr 2003 sorgte der Enkel für einen enormen Eklat, als er seine immense Sammlung zeitgenössischer Kunst dem Hamburger Bahnhof in Berlin als Leihgabe anbot. Der Vorstoß führte zu einem Sturm der Entrüstung, insbesondere weil der Zentralrat der Juden die "Flick Collection" scharf kritisierte. Kritiker bezeichneten die Sammlung als "Göring Collection" und warfen dem Sammler vor, das "Blutgeld" seiner Vorfahren aus der NS-Zeit durch kulturelle Großzügigkeit reinwaschen zu wollen.

Anerkennung und finanzielle Wiedergutmachung

Durch diesen öffentlichen Druck fühlte sich Friedrich Christian Flick gezwungen, sich intensiv mit der schmerzlichen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Er gestand später ein, keine Schuld am Handeln seiner Vorfahren zu tragen, fühlte sich aber einer besonderen Verantwortung für die deutsche Geschichte verpflichtet. Gemeinsam mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz beauftragte er die Erforschung der NS-Vergangenheit der Familie, gründete in Potsdam eine Stiftung gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sowie beteiligte er sich mit einer Spende von fünf Millionen Euro an der Zwangsarbeiterstiftung.

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Kultureller Beitrag zum Hamburger Bahnhof

Die insgesamt rund 2.500 Werke umfassende "Flick Collection" umfasste bedeutende Kunstwerke von Künstlern wie Bruce Nauman, Alberto Giacometti, Gerhard Richter, Georg Baselitz und Martin Kippenberger. Diese Exponate verwandelten den Hamburger Bahnhof in einen internationalen Touristenmagneten. Nach dem Ende der ursprünglichen Leihlaufzeit vermachte Flick dem Museum einen bedeutenden Teil der Werke als Schenkung, was seine künstlerische Identität in der Nachwelt festigte und seine Sammlung zu einem zentralen Pfeiler der Berliner Museumslandschaft machte.

Privatleben und familiäre Konflikte

Neben seiner öffentlichen Rolle war das Privatleben von "Mick" Flick von intensiven Konflikten geprägt. Der erbitterte Erbfolgekrieg innerhalb der Familie und der spätere Parteispendenskandal, der in die Ära seines Onkels fiel, belasteten das Ansehen der Dynastie stark. 1985 heiratete der Unternehmer Maya Gräfin von Schönburg, die ältere Schwester von Gloria von Thurn und Taxis, mit der er drei Kinder hatte. Sein Tod markiert das Ende einer komplexen Ära, die durch hohen Reichtum, kulturelles Engagement und schwere historische Schuldfragen definiert war.