Todesfall Gerd Strehle: Strenesse-Gründer stirbt mit 85 in München

Der Unternehmer und Strenesse-Mitgründer Gerd Strehle ist im Alter von 85 Jahren in München verstorben. Seine Familie bittet um Respekt und berichtet von seinem langem Kampf gegen Krebs.

Der deutsche Modeweltunternehmer Gerd Strehle ist am Samstagabend im Klinikum Bogenhausen in München verstorben. Der ehemalige Eigentümer und jahrzehntelange Vorstandschef der bekannten Luxus-Marke Strenesse wurde 85 Jahre alt. Sein Tod markiert das Ende einer Ära in der deutschen Fashion-Industrie, die er maßgeblich geprägt hat. Viele Jahre hatte der Unternehmer gegen Lymphdrüsenkrebs gekämpft, was seinen Gesundheitszustand nachhaltig belastete. Nach Angaben seines Sohnes Luca Strehle starb sein Vater friedlich und wurde von seiner Familie begleitet. Die Erkrankung hatte sich als tückisch und kräftezehrend erwiesen, wobei das Immunsystem durch Chemotherapie stark geschwächt war und ein daraus resultierender Infekt zum Ende führte.

Unternehmerischer Werdegang und Markenaufbau

Gerd Strehle trat 1972 in das Familienunternehmen ein, das seine Großeltern bereits 1949 in Nördlingen gegründet hatten. Ursprünglich als Wohlfahrt & Co. und später als Strehle KG firmierend, wurde der Markenname Strenesse 1969 eingeführt. Dieser Name setzte sich aus dem Familiennamen und dem französischen Wort für Jugend zusammen. Zusammen mit seiner zweiten Ehefrau Gabriele, die er 1985 heiratete, baute er die Marke zu einer international bekannten deutschen Designermarke auf.

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Während Gabriele Strehle die kreative Leitung übernahm, verantwortete Gerd Strehle die kaufmännische und strategische Führung des Unternehmens. In den erfolgreichsten Jahren zwischen der Mitte der 1990er Jahre und dem Anfang der 2000er Jahre erzielte Strenesse laut Unternehmenshistorie Umsätze von bis zu rund 125 Millionen Euro pro Jahr. Die Marke war zudem dafür bekannt, die deutsche Nationalmannschaft außerhalb des Spielfelds mit Anzugskleidung auszustatten.

Krisen, Insolvenz und Besitzerwechsel

Nach der Trennung von Gerd Strehle stieg seine Ex-Ehefrau Gabriele Strehle im Jahr 2012 aus dem Unternehmen aus. Ihr Sohn Luca Strehle, der aus erster Ehe stammt, übernahm mit 36 Jahren den Vorstandsvorsitz. Sein Vater, der die Firma zuvor 45 Jahre lang geführt hatte, wurde Aufsichtsratschef. Trotz dieser Generationenfolge geriet die Strenesse AG am 16. April 2014 beim Amtsgericht Nördlingen in Insolvenzantrag in Eigenverwaltung, konnte jedoch zunächst gerettet werden.

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Eine zweite Insolvenzkrise trat 2019 auf, die letztlich zur Aufgabe des Geschäftsbetriebes Ende 2020 führte. Im Jahr 2023 wurden die Markenrechte von der Münchner Brand House Production GmbH übernommen, deren Mehrheitseigentümer Marcus Sayn-Wittgenstein ist. Auch wenn das Unternehmen seit mehreren Jahren nicht mehr im Familienbesitz ist, bleibt der Name Strenesse tief mit Gerd Strehle verbunden, der die Marke groß gemacht hat.

Familienangehörige und Abschied

Gerd Strehle hinterlässt seine dritte Ehefrau Gila Kesten. Das Paar pendelte zwischen seinen Wohnsitzen in München-Schwabing und Bad Wiessee am Tegernsee. Ihm zur Seite stehen seine drei Kinder: Luca Strehle (51) und Viktoria Strehle (49) aus erster Ehe mit Britta Strehle sowie seine Tochter Carla Strehle (35) aus zweiter Ehe mit Gabriele. Gemeinsam bereiten die Angehörigen nun seine Trauerfeier und die Beerdigung vor.

Luca Strehle betonte gegenüber Medien, dass man sich noch kein Datum für die Bestattung ausgesucht habe, um sich die nötige Zeit zu lassen. Die Beerdigung wird im kleinsten Familienkreis stattfinden. Zur Trauerfeier werden jedoch auch Freunde und Weggefährten des Verstorbenen eingeladen, um ihm ein letztes Geleit zu geben.