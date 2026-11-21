Italiens ehemaliger Polizeichef Gianni De Gennaro ist tot. Der Anti-Mafia-Experte stand unter Verdacht, Beweise im Mordfall Borsellino manipuliert zu haben. Familienmitglieder entdeckten den Körper.

Der frühere italienische Polizeichef Gianni De Gennaro ist tot. Seine Angehörigen entdeckten den 78-jährigen am Samstagmorgen in seinem Landhaus in der Toskana. Nachrichtenagenturen wie Ansa und Adnkronos berichten, dass De Gennaro möglicherweise Suizid begangen hat. Die Familie hatte bereits Alarm geschlagen, nachdem sie den hochrangigen Beamten seit Längerem nicht mehr erreichen konnte. Der ehemalige Leiter der Polizia di Stato war in den Medien präsent, da Ermittlungen gegen ihn bekannt geworden waren.

Karriere als führender Mafiajäger

De Gennaro hatte sein gesamtes Berufsleben dem Kampf gegen die organisierte Kriminalität in Italien gewidmet. Seine Karriere bei der Polizia di Stato begann bereits im Jahr 1973. In den Jahren 1992 und 1993 war er bei der neu gegründeten Direzione Investigativa Antimafia (DIA) tätig. Zuerst fungierte er dort als stellvertretender Direktor, ehe er die Leitung der Behörde übernahm. Von 2000 bis 2007 leitete er als höchster Beamter die gesamte italienische Polizei. Seine Arbeit wurde international anerkannt und mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, was ihn zu einer der bekanntesten Figuren im Kampf gegen die Mafia machte. Seine Plötzliche Abwesenheit und der folgende Fund seines Körpers schockierten die italienische Öffentlichkeit und seine Kollegen.

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Verdacht im Borsellino-Attentat

Die gegen Gianni De Gennaro gerichteten Ermittlungen konzentrieren sich auf den Mordfall des Anti-Mafia-Richters Paolo Borsellino. Das Strafgericht in Caltanissetta auf Sizilien hatte Ermittlungen gegen den früheren Polizeichef aufgenommen. Der Vorwurf lautet, dass De Gennaro Beweise im Zusammenhang mit dem Attentat beiseite geschafft habe. Richter Paolo Borsellino wurde am 19. Juli 1992 in Palermo durch eine Autobombe getötet. Bei diesem Angriff starben auch fünf seiner Leibwächter. Die Staatsanwaltschaft wirft De Gennaro vor, Dokumente verschwinden gelassen zu haben. Im Fokus der Ermittler stand dabei das Notizbuch von Borsellino, in dem der Richter den Stand seiner Untersuchungen festgehalten haben soll.

Zusätzlich wird vorgeworfen, dass Gianni De Gennaro einen Kronzeugen beeinflusst habe. Diese Manipulationen sollen Teil der Versuche gewesen sein, die Ermittlungen zum Mord an Borsellino zu behindern. Hinter dem Anschlag steht die Cosa Nostra, die sizilianische Mafia. Mehrere Gerichtsverfahren in der Vergangenheit hatten bereits die Verantwortung der mafiaartigen Organisation für die Tat festgestellt. Die Ankläger beanspruchten, dass De Gennaro als führender Beamter Zugang zu sensiblen Beweismitteln hatte. Der Verdacht der schweren Ermittlungsbehinderung war der Auslöser für die aktuellen Sanktionsversuche der Justiz.

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Strafverfahren und rechtliche Hürden

Die Staatsanwaltschaft verfolgte den Fall mit hoher Priorität. Sie beantragte beim zuständigen Gericht die Festnahme von Gianni De Gennaro aufgrund des dringenden Verdachts der schweren Ermittlungsbehinderung. Dieser Antrag wurde jedoch von einem Richter abgelehnt. Die Ablehnung des Haftbefehls ermöglichte es De Gennaro, vorläufig nicht in Untersuchungshaft zu gehen. Dies führte zu einer angespannten Situation, da die Beweislage im Kern der Anklage um das fehlende Notizbuch weiterhin als zentral galt. Die Ablehnung des Haftbefehls war ein signifikanter Schritt im Verfahren, bevor die Tragödie eintrat.

Nachlass und historische Bedeutung

Die Frage, ob die Wahrheit über das Verschwinden von Borsellinos Notizbuch jemals vollständig ans Licht kommt, bleibt nun fraglich. Mit dem Tod von Gianni De Gennaro endet eine Ära der italienischen Polizeigeschichte. Seine Rolle im Borsellino-Prozess wird nun historisch neu bewertet. Die Familie De Gennaros steht vor der Trauer um den Verstorbenen. Gleichzeitig bleibt die juristische Aufarbeitung der Vorwürfe unvollendet. Der Fall spiegelt die komplexe Beziehung zwischen italienischen Sicherheitsbehörden und der Mafia wider. Die Medien berichten weiterhin über die Umstände des Todes und die Hintergründe der Anklage.