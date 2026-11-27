Der isländische Ex-Torhüter Ingvar Jonsson ist mit 37 Jahren an Krebs gestorben. Der EM-Held von 2016 verabschiedet sich im Kreis der Familie. Details zum Karriereende.

Der isländische Fußball trauert um einen seiner bedeutendsten Akteure der jüngeren Vergangenheit. Der ehemalige Nationaltorhüter Ingvar Jonsson ist im Alter von 37 Jahren verstorben. Sein Verein Vikingur Reykjavik bestätigte den traurigen Tod am Mittwoch. Jonsson starb friedlich im engsten Kreis seiner Angehörigen.

Hintergrund und medizinische Diagnose

Der Tod des 37-jährigen Sportlers wurde durch eine Mitteilung seines aktuellen Klubs bekannt. Laut Angaben der isländischen Tageszeitung Morgunbladid erlag Ingvar Jonsson einem Krebsleiden. Die Diagnose eines bösartigen Tumors erfolgte erst im gleichen Monat, in dem er zuletzt aktiv war. Anfang Mai 2024 stand Jonsson noch für den isländischen Meister auf dem Platz, bevor sich sein Zustand rapide verschlechterte.

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Die Rolle bei Islands EM-Team 2016

Ingvar Jonsson gilt als ein Schlüsselmitglied des historischen EM-Kaders von Island. Im Jahr 2016 reiste er als Teil der Nationalmannschaft zur Europameisterschaft nach Frankreich. Er bestritt insgesamt acht Länderspiele für Island. Sein größter Erfolg und sein markantester Moment waren jedoch die Spiele im K.-o.-System der Endrunde.

Der sensationelle Sieg gegen England

Das Achtelfinale gegen die englische Nationalmannschaft ging als eines der größten Wunder der Fußballgeschichte in die Geschichte ein. Island besiegte das Top-Team mit einem sensationellen Ergebnis. Ingvar Jonsson war in diesem crucialen Match im Tor und half mit, die Überraschung zu vollziehen. Der EM-Debütant und seine Teamkollegen zogen durch diesen Sieg bis ins Viertelfinale vor.

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Reaktionen des Vereins und der Öffentlichkeit

Der Klub Vikingur Reykjavik gab eine emotional geladene Erklärung heraus. Man betrauert den Verlust eines lieben Freundes und Mitstreiters. Die Mitteilung des Vereins drückt großen Schmerz über den Verlust des langjährigen Torwarts aus. Die Nachricht von Jonssons Tod hat innerhalb der isländischen Sportszene für Trauer und Betroffenheit gesorgt.

Vermächtnis und Abschied

Jonsson hinterlässt eine Spur in der Geschichte des isländischen Fußballs. Als Keeper während des größten internationalen Erfolgs Islands wird er unvergessen bleiben. Der Abschied von ihm erfolgt nun abrupt, doch die Erinnerung an seine Leistung in Frankreich bleibt bestehen. Der Verein und die Fans verabschieden sich von einem Helden, dessen Karriere durch diesen einen großen Moment geprägt ist.