Todesfall in Nicaragua: Influencerin Emma Marie Laurent ertrinkt bei Flussüberquerung

Die französische Influencerin Emma Marie Laurent ist in Nicaragua bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Die Behörden bestätigten den Tod der 24-Jährigen nach dem Eindringen von Wasser in das Fahrzeug.

Die bekannte französische Influencerin Emma Marie Laurent ist im Alter von 24 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall in Nicaragua ums Leben gekommen. Die offiziellen Behörden bestätigten, dass die junge Frau zu den drei Todesopfern gehört, die aus einem Pickup-Fahrzeug im Río Nahualapa im Südwesten des Landes geborgen wurden. Der tragische Vorfall ereignete sich in der Nacht zum 9. Oktober, als die Reisegruppe versuchte, den bei starkem Regen angeschwollenen Fluss zu überqueren. Laurent hatte auf sozialen Medien Zehntausende von Followern begleitet und ihre Abenteuer in den schönsten Ländern der Welt geteilt, bis jetzt ein plötzliches und schreckliches Ende eintrat.

Detaillierte Abläufe des Unfallhergangs

Der Unfall geschah in der Nacht zum 9. Oktober, nachdem die Gruppe von einem Tanzkurs zurückkehrte. Marine Despouys, die ebenfalls aus Frankreich stammt und die Nacht überlebte, berichtete, dass es in Strömen regnete, als sie gegen Mitternacht aufbrachen. Die Strecke zum Hotel betrug nur 15 Minuten, doch in einer Senke stand das Wasser bereits etwa kniehoch. Als die Reisegruppe den Pickup weiterfahren wollte, kam von rechts plötzlich eine große Welle auf. In nur einer Sekunde stieg das Wasserpegel bis zu den Fenstern des Fahrzeugs.

Also read Influencerin Sunnygofreaky und ihr Pferd: Sie wippt, wippt, wippt, wippt die ganze Zeit

Der Fahrer aus dem gemeinsamen Surf-Camp sowie sein Bruder auf dem Beifahrersitz konnten sich aufgrund offener Fenster sofort in Sicherheit bringen. Für die Insassen auf der Rückbank, darunter Emma Marie Laurent, begann jedoch ein verzweifelter Kampf ums Überleben. Marine Despouys schilderte, dass sich Türen und Fenster aufgrund des Wasserdrucks nicht mehr öffnen ließen. Während das Auto sank und sich der verbleibende Luftraum immer weiter verkleinerte, blieb Laurent ruhig und riet den anderen, so viel Luft wie möglich zu holen, bevor die Dunkelheit eintrat.

Zeugenaussagen und emotionale Reaktionen

Marine Despouys erzählte auf Instagram von ihrem eigenen Überleben. Mit letzter Kraft schaffte sie es, sich nach vorn durch das bereits offene Fenster zu kämpfen. Auf der Oberfläche wurde sie zunächst von der starken Strömung erfasst, bevor sie es schließlich schaffte, ans Ufer zu retten. Dorfbewohner entdeckten das Wrack des Toyota später etwa 300 Meter von der Einstellungsstelle entfernt. Das Fahrzeug lag auf der Seite und war fast vollständig im braun verfärbten Wasser versunken, wobei die Türen noch immer geschlossen waren.

Advertisement

Die Überlebenden nannten Laurent eine heldenhafte Freundin. Despouys bezeichnete sie als wie eine Schwester, mit der sie zwei Jahre lang gemeinsam auf Weltreise gewesen war. Sie drückte ihre tiefe Dankbarkeit und Trauer aus, da Laurent auch in der kritischsten Situation Ruhe bewahrte. Die engen Bindungen innerhalb der Reisegruppe, die sich in einem Surf-Camp an der Pazifikküste kennengelernt hatte, unterstreichen das Ausmaß des persönlichen Verlustes für die Überlebenden und die Gemeinschaft.

Identität der Opfer und offizielle Bestätigung

Neben der 24-jährigen Emma Marie Laurent aus Frankreich gehörten zwei weitere Frauen zu den verunglückten Insassen. Die Schweizer Touristin Noë Lina L., 20 Jahre alt, und die Nicaraguanerin Karen Nahomi Lòpez M., 19 Jahre alt, kamen ebenfalls bei dem Unglück ums Leben. Für alle drei Frauen kam jede Hilfe zu spät. Die Behörden haben den Tod der drei Frauen offiziell bestätigt, nachdem sie aus dem im Fluss gefundenen Fahrzeug geborgen wurden.

Der Vorfall im Río Nahualapa im Südwesten Nicaraguas schockiert die internationale Community der Reisenden und Influencer. Die Umstände des Unfalls, ausgelöst durch plötzliche Überschwemmungen und starkes Regenwasser, haben erneut die Gefahren von Naturgewalten im Urlaub aufgezeigt. Die Hinterbliebenen und Freunde der Opfer trauern um drei junge Frauen, deren Leben durch diesen tragischen Unfall jäh beendet wurde. Die genaue Ursache für das Eindringen des Wassers in das Fahrzeug bleibt Teil der polizeilichen Ermittlungen, die der offiziellen Bestätigung der Todesfälle vorausgingen.