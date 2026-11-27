Der frühere isländische Fußball-Nationaltorwart Ingvar Jónsson ist im Alter von 37 Jahren verstorben. Der Verein Víkingur bestättigte den Tod nach kurzer Krebserkrankung.

Ingvar Jónsson, der frühere Torhüter der isländischen Fußballnationalmannschaft, ist im Alter von 37 Jahren verstorben. Der Verein Víkingur gab auf der Plattform X bekannt, dass der ehemalige Profispieler bereits am Mittwoch im Kreis seiner engsten Angehörigen verstorben ist. Der Tod erfolgt nach einer kurzen, aber schweren Erkrankung.

Tragischer Tod des Fußball-Torwarts

Der Verein Víkingur teilte mit großer Bestürzung mit, dass die Gedanken des Klubs sowie aller Fans von Víkingur bei der Familie und den Angehörigen von Jónsson seien. Auf der sozialen Plattform bezeichneten einige Nutzer den verstorbenen Sportler als eine wahre Legende des isländischen Fußballs. Seine Karriere ist untrennbar mit dem Erfolg der isländischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2016 verbunden.

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Krebsdiagnose und vergangene Erfolge

Laut Angaben des isländischen Fernsehsenders RUV hatte Jónsson bereits im Frühjahr eine Krebserkrankung diagnostiziert bekommen. Trotz dieser schweren Diagnose konnte er seine aktive Karriere bis ins letzte Jahr fortsetzen. Im Oktober feierte er mit seinem aktuellen Verein Víkingur noch einmal die isländische Meisterschaft.

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Trophäen und Vereinsgeschichte

Während seiner Zeit bei Víkingur gewann Jónsson viermal die isländische Meisterschaft und wurde dreimal Pokalsieger. Diese Titel unterstreichen seine herausragende Rolle in der Vereinsgeschichte. Seine Leistungen als Torwart waren maßgeblich am historischen Erfolg der isländischen Nationalmannschaft bei der EM 2016 beteiligt, als das Team unter dem Schlachtruf Hú ins Viertelfinale vordrang.

Nachlass und familiäre Hinterlassenschaft

Der isländische Rundfunk berichtet, dass Jónsson seine Frau und drei Kinder hinterlässt. Die Nachricht von seinem Tod hat in Island und international für große Trauer gesorgt. Seine Karriere wird als ein Beispiel für Entschlossenheit und sportlichen Willen im Umgang mit persönlichen Widrigkeiten in Erinnerung bleiben.