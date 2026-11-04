Todesfall Jesús de Miguel: Jesús Owono erklärt Tragödie

Torwart Jesús Owono vom FC Andorra trauert um den verstorbenen Jesús de Miguel. Nach dem Zusammenstoß mit dem Stürmer des CD Teneriffa erklärt Owono seine tiefe Betroffenheit.

Der spanische Fußball ist bestürzt über den tragischen Tod des Profis Jesús de Miguel. Der 30 Jahre alte Stürmer verstarb am Dienstagmorgen in einem Krankenhaus auf den Kanarischen Inseln. Seine Familie und der Verein CD Teneriffa trauern nun um ein unerwartet frühes Ende seiner Karriere und seines Lebens.

Die Ursache für die tödliche Verletzung war ein schwerer Zusammenstoß während eines Ligaspiels. De Miguel hatte am Montag in der Nachspielzeit mit dem Torwart Jesús Owono kollidiert. Bei der Kollision erlitt er schwere Kopfverletzungen und litt anschließend an einem Herzstillstand, der letztlich zu seinem Tod führte.

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Owono zeigt tiefe Betroffenheit

Jesús Owono, der 25-jährige Schlussmann des FC Andorra, äußerte seine schockierende Reaktion auf die Vorkommnisse in einer öffentlichen Erklärung. Der Nationaltorwart von Äquatorialguinea betonte, dass dies die schwersten Tage seines bisherigen Lebens seien. Die Plattform X diente als Kanal für die offizielle Mitteilung seines Vereins, die den Schock in der Liga widerspiegelt.

Owono schilderte seine innere Zerrissenheit und sprach von Worten, die schwer zu finden seien. Er erklärte, dass es für ihn extrem schwierig ist, das Geschehene emotional zu verarbeiten. Der Verlust von Jesús de Miguel beschreibt Owono als eine unerträgliche Last, die ihn unendlich schmerzt. Seine Gedanken wanderten direkt zu den Hinterbliebenen.

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Der Goalie betonte, dass seine Anteilnahme nicht nur ihm galt, sondern auch der Familie von de Miguel. Er sprach allen Menschen aus, die den verstorbenen Spieler geliebt hatten, sein tiefstes Beileid aus. Owono versicherte, dass er sich der Tragweite des Unfalls vollständig bewusst ist. Die emotionalen Wogen liegen hoch in der spanischen Fußballszene.

Rechtliche und emotionale Klärung

Owono ist sich darüber im Klaren, dass die aktuellen Umstände nicht abschließend verstanden sind. Er verwies darauf, dass es noch viele unklare Fragen gibt, die zur Aufklärung des Vorfalls notwendig sind. Dennoch legte er fest, dass er sich zukünftigen Entwicklungen mit dem größtmöglichen Respekt stellen wird. Eine Flucht vor der Verantwortung ist für ihn keine Option.

In dieser unmittelbaren Phase des Schocks sei es ihm jedoch nicht möglich, an andere Dinge zu denken. Die Priorität liegt rein beim Gedenken an Jesús de Miguel und den gemeinsamen Schmerz, den alle Beteiligten erleben. Owono schloss seine Erklärung mit den Worten "Ruhe in Frieden, Jesús". Damit ehrte er den Kontrahenten, den er zuvor auf dem Platz bekämpft hatte.

Schock in der Spanischen Zweitliga

Der Vorfall ereignete sich bei der Partie des FC Andorra gegen den CD Teneriffa. Die emotionale Wucht dieser Nachricht überschattet die restliche Saison in der Liga. Fans und Spieler werden die Tragödie noch lange begleiten. Die Untersuchung der Umstände wird im Fokus der Öffentlichkeit stehen.

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Jesús Owono bleibt als zentrale Figur in dieser Entwicklung im Rampenlicht. Seine Äußerungen zeigen die menschliche Seite des Profisports auf. Das Ereignis erinnert daran, wie schnell sich Situationen auf dem Feld ändern können. Alle hoffen auf eine schnelle Klärung der rechtlichen Hintergründe.