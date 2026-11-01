Todesfall Lynn Krieger: Ehefrau von Robby Krieger und Doors-Mitglied verstorben

Lynn Krieger, Ehefrau von Robby Krieger und langjährige Begleiterin der Band The Doors, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Details zum Tod und zum Leben des Musikpaares.

Lynn Krieger, die Ehefrau des legendären US-amerikanischen Gitarristen Robby Krieger, ist nach langer Krankheit verstorben. Sie wurde 79 Jahre alt. Der Tod der Musikerin wurde am Freitag von dem US-Unterhaltungsportal TMZ gemeldet. Robby Krieger ist 80 Jahre alt und wurde Weltruhm durch seine Arbeit mit der Band The Doors.

Ehefrau Robby Krieger friedlich verstorben

Lynn Krieger ist bereits am 29. Oktober friedlich in ihrem Schlaf verstorben. Die Nachricht bestätigte sich, als kurz vor Mittag Sanitäter zum gemeinsamen Haus des Ehepaares in Beverly Hills gerufen wurden. Der Notruf war wegen eines möglichen Herzstillstands eingegangen. Als Feuerwehrleute und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, wurde der Tod jedoch bereits festgestellt.

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Langjährige Geschichte mit The Doors

Die gemeinsame Geschichte des Paares begann in einer bewegten Zeit. Das Paar lernte sich kennen, als The Doors gerade den großen Durchbruch feierten. Lynn lernte Robby sowie die anderen Bandmitglieder im Jahr 1967 in einem Nachtclub kennen. Die Formation bestand aus dem Keyboarder Ray Manzarek, dem Schlagzeuger John Densmore und dem Gitarristen Robby Krieger. Ray Manzarek ist mittlerweile tot und wurde 74 Jahre alt. John Densmore ist 81 Jahre alt. Mit ihrem düsteren Psychedelic-Rock wurden sie zu einer der einflussreichsten Bands ihrer Zeit.

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Legende Robby Krieger trauert um seine Frau

Ihr erstes Album mit dem Titel The Doors erschien im Jahr 1967. Dieses brachte mit dem Song Light My Fire ihren erfolgreichsten Hit hervor. Robby Krieger war nicht nur als Gitarrist der Band tätig. Er schrieb oder komponierte auch zahlreiche ihrer bekanntesten Lieder. Zu seinen Werken zählen Light My Fire, Love Me Two Times, Touch Me und Love Her Madly. Nach dem Tod von Sänger Jim Morrison im Jahr 1971 machten die übrigen Mitglieder der Gruppe zunächst weiter. Im Jahr 1973 löste sich die Band schließlich auf.

Über 50 Jahre Ehe und gemeinsame Karriere

In all den Jahrzehnten blieb Lynn an der Seite des Musikers. Sie begleitete ihn fast während seiner gesamten Karriere. Mehr als 54 Jahre waren die beiden verheiratet. Fast 60 Jahre gehörten sie zum Leben des jeweils anderen. Jetzt muss Robby Krieger Abschied von seiner langjährigen Ehefrau nehmen. Er trat im vergangenen Jahr beim BottleRock-Festival im Napa Valley auf. Heute tritt er mit seiner eigenen Band auf.