Martha Firestone Ford, langjährige Besitzerin der Detroit Lions, ist im Alter von 101 Jahren verstorben. Die Lions ehren die Verstorbene am Thanksgiving am Donnerstag gegen die Chicago Bears in Detroit.

Die Detroit Lions haben den Tod ihrer langjährigen Besitzerin und Ehrenvorsitzenden Martha Firestone Ford bestätigt. Die Franchise teilte mit, dass sie am Dienstagabend in ihrem Zuhause im Kreis ihrer Familie verstarb. Mit ihrem Ableben endet eine der prägendsten Äras in der Geschichte der nordamerikanischen Franchise-Liga.

Ehrenamtliche Rolle bei den Detroit Lions

Martha Firestone Ford war über mehr als sechs Jahrzehnte ein integraler Bestandteil der Organisation der Detroit Lions. Im Jahr 1963 übernahm sie gemeinsam mit ihrem Ehemann William Clay Ford die vollständige Kontrolle über das Franchise. Nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 2014 übernahm sie die Alleingewalt über den Klub. Im Jahr 2020 trat sie formell in den Ruhestand, blieb der Organisation aber weiterhin eng verbunden.

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Selbst mit 101 Jahren Jahren besuchte sie noch Spiele ihres Teams in dieser Saison. Ihre Präsenz und ihr Engagement prägten die Identität des Clubs maßgeblich. Sie hinterlässt ein vastes familiäres Erbe, bestehend aus vier Kindern, 14 Enkelkindern und 17 Urenkeln.

Nachfolge durch Sheila Ford Hamp

Die operative und strategische Führung des Franchises liegt nun vollständig bei ihrer Tochter Sheila Ford Hamp. Sie ist als Principal Owner und Chair der aktuellen Verantwortungsnehmer im Familienunternehmen. Weitere Kinder des Ehepaars Ford sind Martha Ford Morse, William Clay Ford Jr. und Elizabeth Ford Kontulis. Alle tragen zur weiteren Entwicklung des Unternehmens bei.

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Soziales Engagement in Detroit

Martha Firestone Ford war weit mehr als nur eine Besitzerin. Sie war eine langjährige Treuhänderin des Henry Ford Health Systems. Ihr gesellschaftliches Engagement umfasste zahlreiche gemeinnützige Organisationen, die sich speziell für Frauen und Kinder einsetzen. Ein bedeutendes Projekt war die Initiative Detroit Lions Inspire Change. Diese wurde im Januar 2019 mit einer finanziellen Zusage von ihr und den Spielern gestartet. Sie setzt sich für soziale Gerechtigkeit in der Stadt Detroit ein.

Tribut am Thanksgiving-Spieltag

Die Detroit Lions haben angekündigt, ihre verstorbene Ehrenvorsitzende vor dem kommenden Spiel zu ehren. Das Traditionsspiel findet am kommenden Donnerstag in Detroit statt. Der Gegner ist das Team der Chicago Bears. Der Anlass ist der amerikanische Feiertag Thanksgiving, der für die Lions eine feste Größe im Spielkalender darstellt. Die Ehrung wird den Nachruhm und das Leben von Martha Firestone Ford in den Fokus rücken.