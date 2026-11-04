Todesfall von Jesus de Miguel: Patrick Battiston reagiert auf Zusammenprall

Patrick Battiston äußert sich zum tödlichen Unfall von Jesus de Miguel beim CD Teneriffa und vergleicht die Situation mit dem WM-Halbfinale 1982. Ein Bericht über die Tragödie und die Reaktionen.

Der spanische Fußballspieler Jesus de Miguel vom CD Teneriffa ist im Alter von dreißig Jahren nach einem schweren Zusammenprall auf dem Platz verstorben. Der Vorfall ereignete sich während eines Zweitliga-Spiels gegen den FC Andorra, als de Miguel mit dem gegnerischen Torhüter Jesus Owono kollidierte. De Miguel erlitt daraufhin einen Herzstillstand, an dessen Folgen er später im Krankenhaus verstarb.

Tragische Kollision löst internationale Empörung aus

Diese schreckliche Szene hat viele Menschen weltweit an ein historisches Ereignis erinnert. Viele betrachten die Kollision als unheilvoll und vergleichen sie mit dem Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Sevilla. Damals prallten der deutsche Torwart Toni Schumacher und der französische Spieler Patrick Battiston zusammen. Schumacher rammte Battiston mit hoher Wucht, woraufhin dieser bewusstlos wurde und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

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Die medizinische Diagnose für Battiston fiel damals gravierend aus. Er erlitt eine Gehirnerschütterung, Wirbelverletzungen und verlor zwei Zähne. Trotz dieser schweren Verletzungen überlebte Battiston die Kollision. Toni Schumacher entschuldigte sich bei seinem Gegenspieler erst viele Jahre später für sein Verhalten, was ihm in der Folgezeit massive Ablehnung und sogar Morddrohungen einbrachte. Die aktuelle Tragödie um Jesus de Miguel hat diese Erinnerung wachgerufen und die Debatte über die Sicherheit im Fußball neu entfacht.

Battiston schildert schockierende Reaktionen auf den Vorfall

Als Patrick Battiston, der heute sechsundsechzig Jahre alt ist, zur aktuellen Situation befragt wurde, antwortete er klar. Auf die Frage der französischen Sportzeitung L'Equipe, ob er sich an die "Nacht von Sevilla" erinnert gefühlt habe, sagte er nein. Er erklärte jedoch, dass er die aktuellen Bilder des Zusammenpralls mit Jesus Owono nur schwer ertragen konnte. Die Videosituation habe ihn zutiefst erschüttert und tief bewegt.

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Battiston beschrieb die gezeigten Szenen als entsetzlich, brutal und gewalttätig. Er gab zu, dass er nicht das gesamte Videomaterial des Unfalls angesehen hat, um sich nicht weiter zu belasten. Was er jedoch gesehen habe, habe ihn schockiert und zutiefst getroffen. Nach der Nachricht vom Tod von Jesus de Miguel musste Battiston zunächst eine Pause einlegen und spazieren gehen, um mit den ersten Eindrücken umzugehen. Seine Gedanken waren ausschließlich bei der trauernden Familie des verstorbenen Spielers.

Langfristige Folgen der Kollision aus dem Jahr 1982

Patrick Battiston reflektiert auch den Unterschied zwischen den beiden Unfällen. Er fragt sich, ob er 1982 nur Glück gehabt hat. Der damalige Mannschaftsarzt Frankreichs, Dr. Maurice Vrillac, hielt ihn nach dem Zusammenstoß für tot. Glücklicherweise überlebte Battiston, obwohl er Verletzungen erlitten hatte, die nicht sofort erkennbar waren. Damals fehlten moderne Diagnosemethoden wie CT- oder MRT-Untersuchungen, die heutige Verletzungen sofort aufdecken würden.

Die bleibenden Schäden zeigten sich in den folgenden Jahrzehnten deutlich. Battiston musste seine Vorderzähne insgesamt sechsmal austauschen lassen. Im Jahr 2008 unterzog er sich einer weiteren schweren Kieferoperation. Aufgrund der Wirbelverletzungen aus dem Jahr 1982 leidet er bis heute unter chronischen Schmerzen, obwohl er seine Karriere bereits 1991 beendet hat. Dennoch trat er 1986 im WM-Halbfinale in Mexiko erneut gegen Deutschland und Toni Schumacher an und verlor wie vier Jahre zuvor.

Taktische Analyse und Verantwortung im Torraum

Battiston interpretiert die aktuelle Situation in Spanien aus taktischer Perspektive. Er erklärt, dass Jesus de Miguel vermutlich dachte, er könne den Ball bekommen und allein auf das Tor zulaufen, genau wie er es 1982 getan hatte. Gleichzeitig ging de Miguel davon aus, dass er den Ball erreichen und ausweichen könnte. Die Torhüter kommen jedoch oft weit aus dem Strafraum, was die Spieler angreifbar macht.

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Bei der hohen Geschwindigkeit, mit der ein Torwart auf einen Angreifer zukommt, sind die Spieler auf den Aufprall oft nicht vorbereitet. Sie sind in dieser Situation komplett ungeschützt. Diese taktische Unvorhersehbarkeit führt regelmäßig zu gefährlichen Situationen. Die Kombination aus hohem Tempo und räumlicher Enge im Strafraum schafft ein Risiko, das selbst erfahrene Profis wie Jesus de Miguel nicht vollständig abschätzen können. Der Tod von de Miguel steht nun als trauriges Beispiel für diese unvermeidbaren Gefahren im modernen Fußball.