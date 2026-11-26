Nach dem Fund eines Unterschenkels im Isebekkanal in Hamburg-Harvestehude ist die Polizei mit großen Kräften am Tatort im Einsatz. Boote der Wasserschutzpolizei und Taucher durchsuchen den Kanal nach weiteren Überresten, während die Mordkommission ermittelt, ob ein Verbrechen vorliegt.

Der Bereich rund um den Fundort unweit des Kaifu-Bads ist weiträumig abgesperrt. Boote der Wasserschutzpolizei suchen den Isebekkanal und das Ufer in Richtung Alster nach weiteren Körperteilen ab.

Taucher der Polizei bereiten sich darauf vor, ins Wasser zu gehen um auch dort zu suchen. Die Polizei ist mit vielen Kräften im Einsatz, auch eine Drohne ist in der Luft. Um kurz nach 15 Uhr hatte ein Spaziergänger mit seinem Hund einen Unterschenkel im Wasser des Isebekkanals entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Fundort liegt in Harvestehude, zwischen dem Kaifu-Bad und der U-Bahn-Haltestelle Hoheluftbrücke.

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Die Mordkommission soll klären, ob es noch weitere Leichenteile gibt und ob es sich um ein Verbrechen handelt. Unklar ist bisher, von wem der Unterschenkel stammt und wie lange er schon im Wasser lag. Wenn Sie unsere Inhalte schätzen und diese häufiger in den Google-Schlagzeilen und in KI-Zusammenfassungen angezeigt bekommen möchten, dann legen Sie NDR.de doch als bevorzugte Quelle fest. Voraussetzung ist ein Google-Konto.