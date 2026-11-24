Die tschechische Schauspielerin Libuše Šafránková verstarb im Jahr 2021. Sie ist als Aschenbrödel in Deutschland unvergessen. Wir erinnern an ihr Leben und ihre Rolle in 'Drei Haselnüsse für Aschenbrödel'.

Die tschechische Schauspielerin Libuše Šafránková ist am 1. Juni 2021 im Alter von 68 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Weltweit bekannt wurde sie durch die Titelrolle in dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Dieser Märchenfilm von 1973 ist ein fester Bestandteil des deutschen Weihnachtsfernsehen s in der Adventszeit.

Die ikonische Aschenbrödel-Rolle und der Erfolg

Libuše Šafránková wurde am 1. Februar 1953 geboren. Ihre Darstellung der Aschenbrödel prägte das Bild der Prinzessin in ganz Deutschland. Mindestens einmal im Jahr erscheint der Film in deutschen Wohnzimmer. Das Publikum verbindet sie untrennbar mit dieser Rolle. Sie spielte in insgesamt mehr als 90 TV- und Filmproduktionen. Dennoch bleibt sie in Deutschland primär als die Prinzessin aus dem Haselnuss-Film in Erinnerung.

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Beruflicher Werdegang am Nationaltheater Brünn

Ihre künstlerische Laufbahn begann früh. Bereits als Kind hatte sie Gastrollen am Nationaltheater Brünn. Im Jahr 1971 schloss sie ihr Studium am Konservatorium Brünn erfolgreich ab. In derselben Spielzeit übernahm sie erste feste Rollen am dortigen Nationaltheater. Ihr Schaffen ist eng mit den literarischen Werken in Tschechien verbunden. Die Schriftstellerin und Märchensammlerin Božena Němcová war eine zentrale Inspirationsquelle.

In dem Film Babička oder Die Großmutter spielte sie eine Hauptrolle. Diese Geschichte basiert ebenfalls auf einer literarischen Vorlage von Božena Němcová. Der Film Babička erzählt die Geschichte der Großmutter und der Kinder im ländlichen Tschechien. Diese Produktion zeigt Šafránková in einer klassischen, aber tiefgründigen Rolle. Sie etablierte sich damit als vielseitige Darstellerin über das Märchen hinaus.

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Zusammenarbeit mit Josef Abrhám und weitere Filme

Libuše Šafránková und ihr Ehemann Josef Abrhám galten in Tschechien als harmonisches Paar. Sie waren bis zu ihrem Tod eng befreundet und haben etliche gemeinsame Projekte realisiert. Die Beziehung zwischen den beiden Künstlern war privat und beruflich sehr stabil. Sie schufen zusammen ein unvergessliches Paar im tschechischen Kino.

Im Jahr 1979 spielten sie gemeinsam in dem Film Der Prinz und der Abendstern. In diesem Märchenfilm verkörperte Šafránková den personifizierten Abendstern. Das Märchen erzählt von der Suche nach dem Glück. Der Film ist sowohl im Stream als auch auf DVD schwer zu bekommen. Allerdings wird er am Samstag, dem 5. Dezember ab 14:15 Uhr im rbb gesendet. Am Samstag, dem 26. Dezember zeigt ihn der MDR ab 14:40 Uhr. Fans können die Darbietung so erneut erleben.

Selten gezeigte Werke und historische Bezüge

Neben den Märchenfilmen zeigt Šafránková ihre Bandbreite in anderen Genres. In einer modernen Komödie über die letzten Wassermänner ist sie in Prag der 1970er-Jahre zu sehen. Der Film spielt im historischen Prag und bietet einen Einblick in den Alltag. Libuše Šafránková trägt hier Alltagskleidung statt Prinzessinnenkostüms. Diese Produktion ist besonders für Molde-Liebhaber interessant. Die Komödie zeigt sie in einer ganz anderen, zeitgenössischen Rolle.

In einer anderen Produktion ist die Schauspielerin in der Rolle der Jelena zu sehen. Der Film behandelt das Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914. Bei diesem historischen Ereignis wurden der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand von Österreich-Este und seine Frau Sophie Gräfin Chotek getötet. Die Szene zeigt Šafránková in einer dramatischen historischen Rolle. Es gibt jedoch keine Empfehlung für einen Stream oder eine DVD zu diesem Werk.

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In der Verfilmung nach Hans Christian Andersen spielt ihre Schwester Libuše Šafránková die Menschenprinzessin. In dieser Geschichte findet sie den bewusstlosen Prinzen am Strand. Die kleine Meerjungfrau wird in dieser Adaption von einer anderen Schauspielerin dargestellt. Beide Schwestern sind auf einem Foto aus den 1980er-Jahren gemeinsam zu sehen. Das Bild ist ein Dokument ihrer künstlerischen Verbindung.

Andere bekannte Rollen und Verfügbarkeit

Das Stück The Importance of Being Earnest ist vielen unter Bunbury oder Ernst sein ist alles bekannt. Libuše Šafránková spielt darin die Rolle der Gwendolyn Fairfax. Eine Szene aus der tschechischen Verfilmung ist im Clip enthalten. Sie agiert dabei zusammen mit ihrem Ehemann Josef Abrhám. Die Chemie zwischen den beiden Schauspielerinnen ist in jeder Szene spürbar.

Ein weiterer Film, in dem sie eine zentrale Rolle spielt, ist Der Salzprinz. Dieser Film ist in Deutschland leider überhaupt nicht verfügbar. Auch Der Stacheltier Film ist schwer zu sichten. Der MDR zeigt den Film am 6. Dezember ab 14:15 Uhr. Für Fans des Aschenbrödels ist dies ein wichtiger Termin. Der Film enthält Szenen mit Pavel Trávníček. Er spielte in Drei Haselnüsse für Aschenbrödel denselben Prinzen wie in diesem Werk. Die Wiederkehr des Schauspielers ist ein Highlight für Zuschauer.

Libuše Šafránková bewahrte ihr jugendliches Aussehen bis über ihren 40. Geburtstag hinaus. In einem Märchenfilm aus den 1980er-Jahren spielt sie das personifizierte Glück. In diesem Film streitet sie sich mit dem personifizierten Verstand. Die Frage ist, was die Menschen dringender brauchen. Auf die Lösung muss man in Deutschland anders kommen als mithilfe dieses Films. Er ist nirgends in Deutschland verfügbar. Dennoch bleibt ihr Schaffen ein wichtiger Teil der tschechischen und deutschen Kulturgeschichte.