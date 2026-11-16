Todesnachricht Miguel Ángel Félix Gallardo Drogenboss stirbt in Mexiko

Miguel Ángel Félix Gallardo, der berüchtigte Boss des Guadalajara-Kartells, ist im Alter von 80 Jahren in Guadalajara verstorben. Hier sind die Details zum Leben des Drogenbarons.

Miguel Ángel Félix Gallardo, einer der einflussreichsten und gefürchtetsten Drogenbosses in der Geschichte der globalen Drogenhandelsstrukturen, ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Der mexikanische Sicherheitsminister des Bundesstaates Jalisco bestätigte offiziell den Tod des legendären Schmugglers. Félix Gallardo, der unter dem Namen "Boss der Bosse" bekannt war, verstarb in einem Krankenhaus in Guadalajara, wo er sich aufgrund einer dringenden medizinischen Behandlung aufgehalten hatte.

Letzte Tage und offizielle Bestätigung

Das Sicherheitsministerium des mexikanischen Bundesstaates Jalisco gab die Nachricht bekannt, dass Félix Gallardo in einem Krankenhaus in Guadalajara gestorben ist. Zwei Tage vor seinem Tod war der 80-Jährige zur Notfallbehandlung in das "Hospital Country 2000" in Guadalajara gebracht worden. Schwerbewaffnete Polizisten bewachten den Ort, an dem sein Leben endete, nachdem er seit 1989 inhaftiert war. Der Tod des Drogenbarons beendet eine Ära, die den globalen Drogenhandel maßgeblich geprägt hat.

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Gründer des Guadalajara-Kartells

Félix Gallardo war Mitbegründer und später der Anführer des mächtigen Guadalajara-Kartells. Aus den Strukturen dieser Organisation gingen später unter anderem das Sinaloa-Kartell hervor, das heute ebenfalls eine dominante Rolle im Drogenhandel spielt. Eine Schlüsselrolle spielte der skrupellose Agierende auch beim Aufbau von Allianzen mit kolumbianischen Drogenhändlern. Er verbündete sich vor allem mit Pablo Escobars Medellín-Kartell und schuf so eine transkontinentale Handelsroute.

Monopol auf Kokain in den USA

Durch die Allianz mit kolumbianischen Kartellen verband die Organisation von Félix Gallardo die Kokainproduktion in Südamerika mit den Schmuggelrouten durch Mexiko in die USA. Zeitweise sollen rund 80 Prozent des in die USA gelangenden Kokains aus dem Medellín-Kartell stammen und über Gallardos Organisation nach Mexiko und weiter in die USA geschmuggelt worden sein. Diese strategische Positionierung ermöglichte es ihm, das globale Drogenkartell für Jahrzehnte zu dominieren und enorme Gewinne zu erzielen, bevor die US-Behörden einschritten.

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Mord an DEA-Agent Camarena

1985 ließ Félix Gallardo den verdeckt ermittelnden amerikanischen DEA-Agenten Enrique "Kiki" Camarena ermorden. Die Tat löste eine der größten Fahndungsaktionen der US-Regierung in Nordamerika aus und zog massive internationale Aufmerksamkeit auf das Guadalajara-Kartell. Der Mord an einem US-Beamten eskalierte die Konflikte zwischen Drogenbaronen und Strafverfolgungsbehörden erheblich. Die Geschichte des Drogenbosses und der darauffolgende Kampf gegen das Guadalajara-Kartell wurden später zum Stoff für die Netflix-Serie "Narcos: Mexico", die seine Taten einem breiten Publikum näherbrachte.

Festnahme und lebenslange Inhaftierung

1989 wurde Félix Gallardo schließlich festgenommen, nachdem die US- und mexikanischen Behörden ihre Ressourcen gebündelt hatten. Wegen seiner Rolle im Drogenhandel und der Ermordung Camarenas wurde er zu jahrzehntelanger Haft verurteilt. Die Verhaftung markierte das Ende seiner direkten Kontrolle über den Drogenhandel in Nordamerika, doch seine Strukturen überlebten ihn. Sein Tod in Guadalajara beendet nun auch die langjährige Inhaftierung des Mannes, der als Architekt des modernen Drogenkriegs gilt.