Spanische Behörden melden Tote und gerettete Migranten auf El Hierro. 90 Überlebende wurden geborgen, 84 an Land gebracht. Die Insel El Hierro verzeichnete 83,5 Prozent der Ankünfte.

Bei einer Seenotrettung saktion vor der spanischen Insel El Hierro kamen Menschen ums Leben. Die spanische Seenotrettung gab bekannt, dass 90 Insassen eines überladenen Flüchtlingsbootes lebend geborgen werden konnten. Die maritime Rettungseinsatzstelle der spanischen Regierung koordinierte die Operation, nachdem das Fahrzeug in Not geraten war. Sechs der Geretteten befanden sich in einem kritischen Gesundheitszustand und wurden unverzüglich per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Überlebende an Land gebracht

Die geretteten Personen wurden mit Rettungsbooten an die Küste von La Restinga geschafft. Insgesamt wurden 84 Insassen, darunter drei Frauen und ein Minderjähriger, sicher an Land gebracht. Die Insel El Hierro ist Teil der kanarischen Inselgruppe und liegt im Atlantik. Der Hafenort La Restinga fungierte als erste Anlaufstelle für die Überlebenden der Rettungsmarine.

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Zahl der Toten zunächst unklar

Die genaue Anzahl der Toten war zum Zeitpunkt der ersten Meldungen nicht eindeutig feststellbar. Das Boot mit den Leichen wurde den offiziellen Angaben zufolge zum Hafen La Estaca im Norden von El Hierro geschleppt. Diese Maßnahme diente der ordnungsgemäßen Abfertigung der Verstorbenen. Die genauen Umstände des Unglücks wurden im Rahmen der Ermittlungen geklärt.

Häufige Route für Migranten

Migranten stechen an der Küste Westafrikas in See, um die Kanarischen Inseln zu erreichen. Die Abfahrtsorte liegen in Ländern wie Senegal, Gambia oder Mauretanien. Am Freitag war bereits ein weiteres Boot mit 111 Menschen an Bord in La Restinga angekommen. Diese Route wird regelmäßig von Menschen genutzt, die nach Europa gelangen wollen.

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Statistik der spanischen Regierung

Angelo Torres, der spanische Minister für territoriale Politik, kommentierte die Vorkommnisse. Die Daten zeigen, dass 83,5 Prozent der Boote El Hierro erreichten. Die kleine Insel hat nur rund 12.000 Einwohner und verzeichnet damit den Großteil der Ankünfte auf den Kanaren. Der Archipel ist bei Touristen ein beliebtes Ziel im Atlantik.

Auswirkungen auf die lokale Infrastruktur

Die hohe Anzahl an Ankünften belastet die Infrastruktur der Insel El Hierro erheblich. Die Behörden vor Ort müssen die Versorgung und Unterbringung der Migranten sicherstellen. Die spanische Regierung arbeitet daran, die maritime Sicherheit zu erhöhen und illegale Einreiseversuche zu verhindern. Die Situation bleibt angespannt, da weiterhin Boote erwartet werden.