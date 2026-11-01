Todesschauer in Winterstein: 18-jähriger Kirmesbesucher stirbt in der Emse

Todesfall in Winterstein: Ein 18-jähriger Besucher einer Kirmesfeier ist in der Emse ertrunken. Die Polizei schließt Gewalt aus.

Ein junges Leben endete abrupt in der thüringischen Gemeinde Winterstein. Ein 18-jähriger Mann starb, nachdem er am frühen Samstagmorgen leblos aus dem Wasser des nahegelegenen Flusslaufs Emse geborgen wurde. Die genaue Ursache des Tod es ist derzeit noch nicht eindeutig geklärt, und die zuständige Polizei leitet entsprechende Ermittlungen ein, um den Hergang der Tragödie rekonstruieren zu können.

Kirmesfeier überschattet durch tragischen Vorfall

Der Vorfall ereignete sich im Kontext einer traditionellen Kirmesfeier in dem etwa 800 Einwohner zählenden Ortsteil von Gotha. Am Samstagnachmittag und -abend war in Winterstein ein Volksfest mit großem Andrang veranstaltet worden. Viele Bewohner und Gäste hatten sich zum Festgeschehen eingefunden, um das Wochenende mit Musik und Geselligkeit zu verbringen. Doch diese Freude wurde durch die Entdeckung des jungen Mannes im Flusslauf vollständig getrübt und in Schock und Trauer gewandelt.

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Laut ersten Informationen der Behörden stieß der Teenager in der Nacht zu Samstag in das eiskalte Wasser der Emse. Die Wassertemperaturen zu dieser Jahreszeit in Thüringen sind bekanntlich recht niedrig, was das Risiko eines Unterkühlens und Ertrinkens erheblich erhöht. Die genauen Umstände, die zu diesem Sturz oder Einsteigen führten, sind derzeit noch unklar. Die Polizei geht jedoch zunächst von keinem fremden Einfluss oder einer vorsätzlichen Tatabout aus.

Gewaltverbrechen nach ersten Ermittlungen ausgeschlossen

Bereits am Sonntag gab ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei eine erste Einschätzung zur Lage bekannt. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge wird ein Gewaltverbrechen mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Der Fokus der Ermittlungen liegt somit weniger auf strafrechtlich relevanten Handlungen Dritter, sondern eher auf Unfallumständen oder suizidalen Tendenzen, die im weiteren Verlauf der Untersuchungen geprüft werden.

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Die Entdeckung des Opfers geschah gegen 17:30 Uhr am Samstag, als plötzlich die Sirenen im Dorf heulten. Zuvor war das Programm der Kirmes noch wie geplant gelaufen. Offenbar hatte die Kirmesgesellschaft oder ein Anwohner die grausige Entdeckung erst zu diesem späten Zeitpunkt gemacht oder gemeldet. Das Opfer wurde im Ortskern von Winterstein gefunden, was die unmittelbare Nähe des Festgeländes zum Unfallort unterstreicht.

Abbruch des Festes und stiller Abschied

Sofort nach der Bekanntgabe des Vorfalls wurde die Kirmes abgesagt. Die Kirmesgesellschaft teilte mit, dass ein Weitermachen des Festes unter diesen Umständen undenkbar sei. Der Ortsteilbürgermeister bestätigte diese Entscheidung und betonte, dass es für niemanden vertretbar sei, an diesem Abend mit Unterhaltung fortzufahren. Auch viele der beteiligten Einsatzkräfte der Feuerwehr, die zur Sicherung und Rettung im Einsatz waren, wollten ursprünglich das Fest besuchen.

Statt der geplanten Liveband vom Münchner Oktoberfest, die für die Fortsetzung des Abends vorgesehen war, herrschte im zuvor ausverkauften Festzelt eine bedrückende Stille. Die Stimmung im Ort war getrübt. Einige Menschen setzten sich dennoch zusammen, um gemeinsam zu trauern und sich gegenseitig zu stützen. Notfallseelsorger waren vor Ort im Einsatz, um den schockierten Anwohnern und Teilnehmern psychologische erste Hilfe zu leisten. Am Sonntagmorgen fand schließlich ein offizieller Trauergottesdienst statt, um dem verstorbenen Jugendlichen den letzten Respekt zu erweisen. Die Kirmesgesellschaft drückte ihr Beileid aus und betonte, dass die Gedanken bei den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen seien.