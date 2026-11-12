Todesstopp in Washington: Toter Schütze und vier Verletzte nach Schießerei im Fitnessstudio

Eine Schießerei in einem Washingtoner Fitnessstudio hinterlässt vier verletzte Personen und einen Toten. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei in einer Wohnung aufgespürt.

Bei einem schwerwiegenden Zwischenfall in der US-Hauptstadt Washington kamen am Donnerstag vier weitere Menschen zu Schaden, die im und um ein Fitnessstudio verletzt wurden. Der örtliche Polizei chef Jeffery Carroll bestätigte diese Angaben am Donnerstag gegenüber Reportern und wies darauf hin, dass einer der Verletzten sich derzeit in einem kritischen Zustand befindet. Der Vorfall begann in dem beliebten Viertel mitten in der Hauptstadt, das von der Polizei auf der Plattform X mitgeteilt wurde.

Verlauf der Schüsse und Flucht des Täters

Laut den vorliegenden Berichten soll der Schütze zunächst im Inneren des Fitnessstudios Feuer ergebn und eine Person getroffen haben. Kurz darauf verließ er die Einrichtung und setzte seine Tat draußen fort, indem er weitere Schüsse abgab. Die Gewalt eskalierte dabei auch in einem Parkhaus in der unmittelbaren Umgebung des Tatorts. Die Polizei reagierte mit einem großen Aufgebot an Beamten, die den Bereich weiträumig absperren mussten, um die Sicherheit der Bevölkerung und der Rettungskräfte zu gewährleisten.

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Barrikade in der Wohnung und tödlicher Ausgang

Anschließend soll sich der Tatverdächtige in einer Wohnung verbarrikadiert haben. Während dieser Phase schoss der Mann auch auf Polizeibeamte, die den Bereich umstellt hatten. Als die Einsatzkräfte schließlich die Wohnung betraten, fanden sie den Mann mit einer Schusswunde vor. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann die Schusswaffe gegen sich selbst gerichtet hat. Wie CNN unter Berufung auf Quellen in der Strafverfolgung berichtet, starb der Mann infolge dieser Verletzung. Der Fall ist damit für die Behörden als beendet zu betrachten, da der Täter nicht mehr am Leben ist.

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Augenzeugenberichte aus dem Fitnessstudio

Ein Besucher des Fitnessstudios, Michael Carney, erzählte der Zeitung "The Washington Sun", er habe gerade auf einem Laufband trainiert, als die ersten Schüsse fielen. Er berichtete, einen lauten Knall gehört zu haben und dann einen am Boden liegenden Menschen mit einer Kopfverletzung gesehen zu haben. Diese Schilderungen unterstreichen die plötzliche und chaotische Natur des Angriffs, der das normale Training im Studio jäh unterbrach. Die Reaktionen der Anwesenden variierten von Schock bis hin zur sofortigen Flucht aus dem Gebäude.

Polizeieinsatz und Sicherheitsmaßnahmen vor Ort

Der Bereich um das Fitnessstudio wurde aufgrund der Schwere des Vorfalls weiträumig abgesperrt. Es gab ein großes Polizeiaufgebot, das die Straßen blockierte und den Zugang für Zivilisten untersagte. Auch ein Hubschrauber war in der Luft, um die Lage aus der Vogelperspektive zu überwachen und die Bodeneinheiten zu unterstützen. Die Maßnahme diente dazu, weitere Schüsse oder eine Gefährdung durch den flüchtigen Täter auszuschließen und die Untersuchung der Tatstätte zu sichern. Die genaue Ursache für die Tat ist weiterhin im Rahmen der Ermittlungen unklar, doch die Behörden haben den Tatort komplett abgeriegelt.