In Washington D.C. hat ein verärgelter Mieter seinen Hausverwalter erschossen und dabei vier weitere Personen im Fitnessstudio verletzt, bevor er suizidierte.

Die Polizei in Washington D.C. hat den Verdächtigen bei einem tödlichen Schusswechsel eindeutig identifiziert. Bei dem Täter handelt es sich laut Angaben des örtlichen Polizeichef s Jeffery Carroll um einen 55-jährigen Mieter, der in einem Streit um Instandhaltungsfragen handelte. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag nach Ortszeit im Stadtteil Logan Circle, einem dicht besiedelten Gebiet der Hauptstadt.

Der Ablauf des tödlichen Konflikts

Der 46-jährige Hausverwalter wurde von dem Schützen in einem gut frequentierten Fitnessstudio innerhalb des Gebäudekomplexes erschossen. Anschließend verschanzte sich der 55-Jährige in seiner Wohnung im siebten Stock. Von seinem Balkon aus eröffnete er das Feuer auf Personen unterhalb seines Standorts.

Also read Mieterbund warnt vor Kaufkraftverlust durch ausgesetzte Wohngeld-Anpassung 2027

Vier weitere Menschen erlitten durch die Schüsse Verletzungen. Unter den Opfern befanden sich auch Bauarbeiter einer nahegelegenen Baustelle, wie ein Unternehmensvertreter gegenüber Medien berichtete. Die Polizei bestätigte, dass die Verletzungen der vier weiteren Opfer nicht lebensgefährlich waren.

Positionen und Details zur Polizeiführung

Polizeichef Jeffery Carroll erklärte den Journalisten, dass der Streit zwischen dem Mieter und dem Verwalter im Kern Instandhaltungsfragen betraf. Die Reaktion der Sicherheitsbehörden war unmittelbar und umfassend. Der Vorfall löste einen großen Polizeieinsatz in der Hauptstadt aus, um die Lage zu kontrollieren und die betroffenen Bereiche abzusichern.

Advertisement

Die Ermittler stellten fest, dass der Tatverdächtige seine Wohnungstür durchschoss, bevor er den Brandstifter in seiner Wohnung zündete. Die Kombination aus Schusswaffengebrauch und Brandstiftung führte zu einer komplexen Einsatzlage, die die lokalen Einsatzkräfte bewältigen mussten. Carroll betonte die Klarheit der Identifikation des Täters in der Pressekonferenz.

Auswirkungen und das Ende des Vorfalls

Das Gebäude wurde durch die Tat schwer traumatisiert. Der Schütze endete das Geschehen selbst, indem er sich nach der Brandstiftung das Leben nahm. Er wurde noch am Tatort für tot erklärt. Die genauen Umstände des finalen Moments blieben Teil der polizeilichen Akten, doch die Tötung des Hausverwalters steht als faktische Grundlage fest.

Für die Bewohner des Stadtteils Logan Circle bleibt die psychologische Belastung hoch. Die Nähe zum Tatort und die Sichtbarkeit des Vorfalls von außen haben die Gemeinschaft stark erschüttert. Die Baustelle in der Nähe war Zeuge der Eskalation, was die Reichweite der Gefahr über die direkten Gebäudegrenzen hinaus zeigt. Die Behörden arbeiten weiter an der Aufklärung der Motive im Detail.