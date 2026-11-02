Todessturz des Learjet 60 in Florida: Co-Pilotin Nathalia G. verunglückt

Der Learjet 60 stürzte in Florida ab. Alle neun Insassen, darunter die 20-jährige Co-Pilotin Nathalia G., kamen ums Leben. Details zum Absturzherd und den Flugdaten.

Ein tragischer Flugzeugabsturz ereignete sich am Sonntag im Palm Beach County in Florida. Der Learjet 60 stürzte mit hoher Geschwindigkeit ab und geriet in Brand. Dabei kamen alle neun Personen an Bord ums Leben. Unter den Opfern befand sich die 20-jährige Nathalia G., die als Co-Pilotin im Cockpit saß.

Schockierende Sinkraten vor dem Absturz

Die Flugdaten zeigen einen dramatischen Verlauf der letzten Flugminute. Die Besatzung meldete einen extremen Sinkflug, bei dem die Maschine mit etwa 20.000 Fuß pro Minute, was rund 6.096 Metern entspricht, abstieg. Die Aufzeichnungen von Flightradar24 zeigen zeitweise sogar einen Spitzenwert von mehr als 32.000 Fuß pro Minute, das sind etwa 9.754 Meter pro Minute. Einer der letzten Funksprüche lautete, dass die Maschine in den Boden stürzen werde.

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Talentierte Fliegerin mit frühem Erfolg

Nathalia G. zeigte bereits als Teenager großes Talent und Beständigkeit in der Luftfahrt. Sie bestand ihre Prüfung zur Pilotin im Alter von gerade einmal 17 Jahren. Dieser Schein berechtigt zum selbstständigen Fliegen kleiner Flugzeuge. Damals besuchte sie noch die West Boca Raton High School. Mit ihrer intensiven Flugausbildung hatte sie bereits im Jahr 2020 begonnen.

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Familiäre Unterstützung und Karrierepläne

Ihr großer beruflicher Wunsch war eine Karriere als Verkehrspilotin. Für ihre Ausbildung erhielt sie volle Unterstützung von ihrem Vater, der selbst im Jahr 2018 aus persönlichem Interesse das Fliegen gelernt hatte. Ihre Mutter, Regina, teilte in sozialen Medien immer wieder Aufnahmen von gemeinsamen Flügen der Familie in Privatjets. So war der Luftfahrtbereich ein fester Bestandteil des Familienlebens.

Offizielle Bestätigung und unklare Opferliste

Nathalias Mutter Regina und ihr Stiefvater bestätigten gegenüber der New York Post, dass die 20-Jährige an Bord der Unglücksmaschine war. Bislang wurde keine offizielle Liste mit den Namen aller neun Todesopfer veröffentlicht. Die Identifikation aller Verunglückten steht noch aus. Die genauen Umstände des Absturzes sind weiterhin Gegenstand von Untersuchungen durch die zuständigen Behörden.