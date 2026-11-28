Die WWE bestätigt den Tod von Bronson Reed durch medizinische Komplikationen. Der Wrestler starb, nachdem er bei Crown Jewel durch Tische gestürzt war. Seine Familie trauert.

Die Wrestling-Welt trauert um den amerikanischen Wrestler Bronson Reed, der unverhofft aus dem Leben gerissen wurde. Die World Wrestling Entertainment ( WWE) bestätigte den Tod ihres Talentes und nannte als offiziellen Grund medizinische Komplikationen. Der Vorfall, der zu seinem Ableben führte, geschah wenige Wochen vor dem Trauerfall bei der Veranstaltung " Crown Jewel" am 7. November in Saudi-Arabien. Reed selbst trat dort nicht im Ring auf, doch sein Schicksal wurde durch ein spektakuläres und gefährliches Ringen auf der Bühne besiegelt.

Ablauf des tödlichen Unfalls bei Crown Jewel

Während der Aufzeichnungen für die TV-Shows griff Bronson Reed in das Match seiner Stable-Partner von der Gruppe "The Vision" ein. Sein Kollege Oba Femi feierte dadurch sein Comeback und attackierte Reed direkt auf der Bühne. In einer inszenierten Aktion beförderte Oba Femi Reed von der Bühne hinunter durch mehrere, übereinandergestapelte Tische. Dieser Stunt sollte eigentlich harmlos wirken, doch die Aufnahmen der Show warfen sofort ernsthafte Fragen regarding der Sicherheit auf. Reed flog nicht wie vorgesehen durch die Mitte der Tischkonstruktion, sondern krachte direkt mit der Schulter in die Kante des ersten Tisches.

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Normalerweise werden die Tische bei WWE-Events so positioniert, dass die Stars möglichst mittig durchbrechen und den Metallstreben an den Seiten ausweichen. In diesem spezifischen Fall verlief die Platzierung anders, was dazu führte, dass Reed die Metallkanten direkt traf. Bereits unmittelbar nach der Aktion begannen Diskussionen in den sozialen Medien über mögliche falsche Positionierungen der Requisiten. Die Folgen für den Wrestler waren verheerend: Er brach sich mehrere Rippen und erlitt eine schwere Nierenverletzung. Mehrere US-Medien berichteten, dass seine Niere sogar angerissen worden war.

Medizinische Versorgung und Rückkehr in die USA

Nach dem Vorfall in Saudi-Arabien verließ die Crew der WWE zusammen mit den übrigen Wrestlern das Land und flog direkt in die USA zurück. Bronson Reed musste jedoch aufgrund seiner Verletzungen einige Tage länger im Gastland verbleiben, um sich medizinisch versorgen zu lassen. Er überlebte den Sturz zunächst, doch sein Zustand verschlechterte sich im Laufe der Zeit. Drei Wochen nach dem Vorfall bei "Crown Jewel" verstarb Bronson Reed. Die WWE hielt sich in der öffentlichen Kommunikation zurück und nannte als Todesursache allgemein gehaltene medizinische Komplikationen, ohne detaillierte pathologische Informationen preiszugeben.

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Die Nachricht vom Tod ihres Kollegen erreichte die WWE-Stars offenbar erst kurz vor Beginn der Live-Veranstaltung am Freitagabend in Athens im US-Bundesstaat Georgia. Die TV-Show "SmackDown" war in dieser Woche bereits aufgezeichnet worden, sodass die Live-Show als einziges Format zur Reaktion auf die Tragödie zur Verfügung stand. Die Atmosphäre in der Arena war angespannt, als die Künstler erfuhren, dass ein Familienmitglied verloren gegangen war. Die Entscheidung, trotz der Schocknachricht aufzutreten, fiel den Wrestlern schwer, doch sie sahen sich in der Pflicht, ihren Fans gegenüber präsent zu sein.

Emotionale Rede von Kevin Owens und Trauer um die Familie

Nach dem Hauptkampf der Show in Georgia ergriff Kevin Owens das Wort, um die anstehende Stille zu durchbrechen. Der 42-jährige Wrestler erinnerte bewegend an Bronson Reed und richtete eine direkte, emotionale Botschaft an die Zuschauer. Owens betonte, dass Reed ein großartiger Performer und fester Bestandteil der WWE-Familie war. Er erklärte, dass er zwar nicht behaupten wolle, Reed besonders gut persönlich gekannt zu haben, aber dessen Leidenschaft für den Sport und seine tiefe Liebe zur Familie kannte. Für Reed bedeutete seine Familie alles, was seine Motivation im Ring antrieb.

Owens appellierte an die Anwesenden, aus der Tragödie eine positive Lehre zu ziehen. Er forderte die Menschen auf, aufeinander zu achten, einander zu lieben und sich zu vergeben. Die Energie der Menge habe den Wrestlern geholfen, diesen schweren Moment zu überstehen. Owens bat die Fans, nicht nur an die Freunde des Verstorbenen zu denken, sondern in besonderem Maße an seine Hinterbliebenen. Für seine Familie ist der Verlust unermesslich; Bronson Reed hinterlässt eine Tochter. Zudem ist seine Ehefrau derzeit erneut schwanger, ein Umstand, der den Schmerz über den viel zu frühen Tod des Vaters und Ehemanns noch vergrößert.