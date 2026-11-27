Taraneh Rahimi droht die Hinrichtung nach angeblicher Beteiligung an Januar-Protesten. UN und Amnesty beklagen erschreckenden Anstieg politischer Exekutionen im Iran.

Die iranische Staatsanwaltschaft hat die 21-jährige Taraneh Rahimi zum Tode verurteilt. Diese Entscheidung fällt im Kontext der anhaltenden Menschenrechtskrise nach den Protesten im Januar. Rahimi gilt als eine von sechs Frauen, die dieses Jahr im Zusammenhang mit den Januar-Proteste n in Iran mit der Todesstrafe belegt wurden. Die Nachricht über das Urteil löste bei Angehörigen und internationalen Beobachtern große Bestürzung aus.

Schwere Foltervorwürfe und erzwungene Geständnisse

Rahimi und ihre eineiige Zwillingsschwester Romina wurden Ende Januar festgenommen. Für mehr als drei Monate hatte ihre Familie keine Informationen über den Aufenthaltsort der beiden Schwestern. Als der Mutter schließlich ein Gefängnisbesuch gestattet wurde, war die körperliche Verfassung der Töchter extrem erschütternd. Beide Gesichter waren stark geschwollen und mit Blutergüssen bedeckt, einzelne Haare waren herausgerissen. Die Mutter erkannte ihre Kinder zunächst nicht, sondern identifizierte sie ausschließlich an ihrer Stimme.

Also read Iran-Krieg: Alter Supertanker kostet 33 Millionen Dollar mehr als ein Neubau

Laut Aussagen des Cousins der Familie wurde Taraneh Rahimi unter extremem psychischen Druck zu einem Geständnis gezwungen. Verhörbeamte sollen gedroht haben, ihre Schwester Romina vor ihren Augen zu vergewaltigen, sollte sie nicht unterschreiben. Die BBC konnte laut eigenen Angaben Teile des Urteilsdokuments einsehen. In diesem wird ihr der Vorwurf des sogenannten Moharebeh gemacht, was oft mit Kriegsführung gegen Gott übersetzt wird. Konkreter vorgeworfen wird ihr, eine Klingenwaffe gezogen zu haben.

Politische Motivation und rechtliche Lage der Schwestern

Sowohl Taraneh als auch Romina bestreiten die gegen sie erhobenen Vorwürfe vehement. Während Taraneh mit der Hinrichtung bedroht wird, erhielt ihre Zwillingsschwester Romina eine Freiheitsstrafe von 25 Jahren. Diese Information bestätigte die UN-Sonderberichterstatterin Mai Sato. Die rechtliche Situation der beiden Frauen bleibt somit extrem prekär, wobei Romina im Gegensatz zu ihrer Schwester nicht direkt mit der Todesstrafe konfrontiert ist, aber dennoch langjährig inhaftiert wird.

Advertisement

Advertisement

Die gesundheitlichen Folgen der allegedten Misshandlungen sind für Taraneh Rahimi bereits jetzt gravierend. Ihr Cousin berichtet, dass ihre Beine so stark misshandelt worden seien, dass sie kaum noch laufen könne. Zusätzlich leide sie unter einer unbehandelten Kopfverletzung, die zu erheblichen Problemen mit ihrem Gleichgewicht geführt habe. Diese körperlichen und psychischen Schäden unterstreichen die Schwere der während der Haftzeit erlittenen Gewalt, die von Menschenrechtsorganisationen dokumentiert wird.

Erschreckender Anstieg politisch motivierter Hinrichtungen

Die Fälle Rahimi und ihrer Mitangeklagten stehen in einer größeren statistischen Reihe, die alarmierende Trends aufzeigt. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden bereits mindestens 39 Menschen im Zusammenhang mit den Januar-Protesten im Iran hingerichtet. Diese Zahl markiert einen deutlichen Anstieg der politischen Säuberungsmaßnahmen durch die iranischen Justizbehörden. Amnesty International spricht vor diesem Hintergrund von einem erschreckenden Anstieg politisch motivierter Hinrichtungen.

Diese Entwicklung zeigt die Verschärfung der Repression gegenüber Oppositionellen und Demonstranten im Iran. Die hohe Anzahl der Vollstreckungen in einem kurzen Zeitraum signalisiert eine harte Linie der Regierung gegenüber jeglicher Form des Protests. Internationale Organisationen warnen, dass diese Praxis nicht nur Menschenleben kostet, sondern auch die Rechtsstaatlichkeit im Land weiter aushöhlt. Die Situation bleibt für Betroffene und deren Familien extrem angespannt.

Familienkampf um Hoffnung und Zukunft

Trotz der düsteren Aussichten versucht die Familie von Taraneh Rahimi, ihrer Tochter Mut zu machen. Die 21-Jährige hegt den Traum, eines Tages eine eigene Pferdezucht aufzubauen, da sie Pferde sehr liebt. Ihre Verwandten versprechen ihr, diesen Traum gemeinsam mit ihr zu verwirklichen, sollte sie freikommen. Dieser Versuch, Hoffnung in eine hoffnungslose Situation zu tragen, ist ein wichtiger psychologischer Anker für die Angehörigen.

Advertisement

Advertisement

Der Cousin der Familie betonte, dass sie durch solche Zusprüche der Familie der Verzweiflung entgegenwirken wollen. Solche persönlichen Geschichten humanisieren die statistischen Zahlen der politischen Verfolgung. Die Weltöffentlichkeit wird weiterhin beobachtet, wie sich das Urteil gegen Taraneh Rahimi entwickelt. Der Fall bleibt ein zentrales Symbol für den Kampf um Menschenrechte und gegen Folter im Iran.