Jodie H. and Dale M. receive prison sentences after toddler Laylah H. dies from cocaine overdose in Cleveland region. Details on the Teesside Crown Court verdict and forensic evidence.

Das North-Tees-Hospital in der Region Cleveland im Nordosten Englands wurde zum Schauplatz eines der traurigsten Fälle im vergangenen Jahr. Am 10. April 2024 erlag die zweijährige Laylah H. einer akuten Kokainüberdosis. Ihre Eltern, Jodie H. (22) und Dale M. (30), alarmierten die Rettungskräfte, als das Kind nicht mehr atmete, doch die Ärzte konnten das Leben des kleinen Mädchens nicht retten. Die Gerichtsverhandlung am Teesside Crown Court hat nun die Verantwortung der Eltern für diesen tragischen Verlust bestätigt und hohe Haftstrafen verhängt.

Forensische Beweise und Schulderkenntnis

Die Ermittler stellten bereits bei der Durchsuchung der Wohnung große Mengen an Cannabis und Kokain sicher, die in unmittelbarer Reichweite des Kindes aufbewahrt worden waren. Toxikologische Untersuchungen bestätigten schließlich die Befürchtungen der Behörden: In Laylahs Milchfläschchen wurden Spuren von Kokain nachgewiesen. Die illegale Substanz war zudem in ihrem Magen, in ihrem Blut und sogar in den Haarspitzen des Kindes gefunden worden. Angesichts dieser eindeutigen Beweislage bekannten sich beide Elternteile schuldig. Sie gaben zu, die Drogen nicht nur zum Eigenkonsum besessen zu haben, sondern sie auch weiterverkaufen zu wollen.

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Urteile des Teesside Crown Court

Das Teesside Crown Court urteilte am vergangenen Freitag über das Schicksal der Angeklagten. Die Mutter, Jodie H., erhielt eine Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten. Das Urteil gegen den Vater, Dale M. (30), fiel deutlich härter aus. Da bei ihm weitere Straftaten in den Prozess eingingen, verhängte das Gericht eine Freiheitsstrafe von dreizehn Jahren. Die Richter bewerteten das Verhalten der Eltern als extrem fahrlässig und gefahrenbringend für das unschuldige Kind. Die Kombination aus Drogenbesitz zum Weiterverkauf und der direkten Exposition des Kleinkinds führte zu diesen hohen Strafmaßen.

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Schutzversäumnis und rechtliche Konsequenzen

Chefermittler Detective Chief Inspector Chris Pringle betonte in einer öffentlichen Erklärung die erschütternde Natur dieses Falls. Er verwies darauf, dass jedes Kind in seinem eigenen Zuhause sicher sein müsse. Die in Laylahs Körper festgestellten Kokainwerte hätten für einen Erwachsenen bereits tödlich sein können, geschweige denn für ein kleines Kind. Die Ermittler stellten fest, dass die Eltern es versäumt hatten, das Kind vor den gesundheitlichen Gefahren zu schützen, obwohl sie selbst im Drogenhandel tätig waren. Diese Vernachlässigung der Aufsichtspflicht und das Ignorieren der offensichtlichen Risiken wurden als schwerwiegende Umstände bei der Strafzumessung berücksichtigt.

Der Fall hat in der Region Cleveland zu einem Aufschrei der Empörung geführt und die Problematik von Drogenkonsum in der Nähe von Kindern wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Strafverfolgungsbehörden nutzen die hohen Haftstrafen als Signal, dass der Umgang mit illegalen Substanzen unter Missachtung der kindlichen Sicherheit nicht toleriert wird. Für die Familie H. und M. bedeutet das Urteil das Ende ihrer Freiheit und den Beginn einer langen Phase der Rechenschaftspflege vor dem Justizsystem.