Im Gebiet des Supervulkans bei Neapel drohen nicht nur Erdbeben, auch gefährliche Gase setzen Bewohner unter Druck. Sie bangen um ihre Zukunft.

Im Gebiet des Supervulkans bei Neapel drohen nicht nur Erdbeben, auch gefährliche Gase setzen Bewohner unter Druck. Sie bangen um ihre Zukunft. Gasemissionen stellen ein erhebliches Risiko für die Bevölkerung dar.

Wie höllisch es im Untergrund zugeht, kann man bei einem Besuch des Solfatara-Kraters nahe der Hafenstadt Pozzuoli südlich von Neapel erahnen. Schwefeldämpfe steigen auf, es blubbert aus heißem Schlamm, das Gestein ist teilweise gelblich gefärbt. Der Geruch von faulen Eiern hängt über dem Gebiet. Seit 2017 ist das Areal für Besucher gesperrt.

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Damals stürzten drei Touristen in einen Spalt und erstickten an den giftigen Gasen. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Allein aus dem Gebiet der Solfatara bei Pozzuoli entweichen täglich mindestens 1000 Tonnen Kohlendioxid.