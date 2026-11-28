Beim Absturz eines Militärhubschraubers in Peru kamen acht Soldaten ums Leben. Unter den Opfern ist auch ein früherer Begleiter des Papstes.

Beim Absturz eines Militärhubschraubers in Peru kamen acht Soldaten ums Leben. Unter den Opfern ist auch ein früherer Begleiter des Papstes. Bei einem Hubschrauberabsturz in Peru sind acht Soldaten ums Leben gekommen.

Das peruanische Verteidigungsministerium bestätigte den Unglücksfall in einer Beileidsbekundung auf der Plattform X. Medienberichten zufolge stürzte die Maschine nahe der Ortschaft Sanabamba in der südlichen Region Ayacucho ab. Besonders tragisch: Unter den Todesopfern soll sich laut lokalen Medien ein Mitglied jener Flugbesatzung befinden, die erst in diesem MonatWie Verteidigungsminister Rafael Belaúnde Llosa mitteilte, habe sich das Unglück in einer „gefährlichen Gegend“ ereignet, in der das Militär Operationen gegen die Reste der Terrororganisation „Leuchtender Pfad“ durchführe.

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Der Unfall sei bei einem nächtlichen Landemanöver in geringer Höhe passiert. Der Hubschrauber habe mit einem Rotorblatt offenbar einen Baum gestreift. Einziger Überlebender sei der Pilot, sagte der Minister dem Sender RPP. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert.