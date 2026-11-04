Tödliche Pilzvergiftungen: MHH behandelt schwere Fälle durch Knollenblätterpilz

Die Medizinische Hochschule Hannover behandelt vier schwere Pilzvergiftungen. Ein Mann aus Herford verstarb trotz Transplantation. Experten warnen vor dem Grünen Knollenblätterpilz.

Ärzte der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) haben im aktuellen Herbst bereits vier Menschen mit schwersten Pilzvergiftungen behandeln müssen. Bei einem dieser Fälle verstarb ein Patient, obwohl eine Notoperation durchgeführt wurde. Die Klinik dokumentiert damit einen deutlichen Anstieg gefährlicher Vergiftungsfälle, die primär auf den Verzehr von giftigen Wildpilzen zurückzuführen sind.

Anstieg der Beratungsfälle im September

Das Giftinformationszentrum Nord verzeichnete im September rund 300 Beratungsfälle. Diese Zahl entspricht fast dem Doppelten der normalerweise zu beobachtenden Fallzahlen in diesem Zeitraum. Der massive Anstieg zeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger versehentlich giftige Exemplare sammeln und verzehren. Die medizinischen Teams der MHH stehen unter Hochdruck, um die Patienten schnellstmöglich zu stabilisieren.

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Rettung durch Gegengift und Transplantation

Von den vier an der MHH behandelten Patienten konnten zwei dank eines schnell verabreichten Gegengifts gerettet werden. Ein weiterer Patient überlebte aufgrund einer schnellen Lebertransplantation. Diese medizinischen Eingriffe waren notwendig, da das enthaltene Gift Organschäden verursacht. Nur durch schnelles Handeln der Ärzte konnte das Schlimmste abgewendet werden.

Tödlicher Fall aus Kreis Herford

Ein Mann aus dem Kreis Herford in Nordrhein-Westfalen wurde mit schwersten Vergiftungserscheinungen nach Hannover verlegt. Er litt an Symptomen, die für den Tod verantwortlich sind. Trotz Notfallmaßnahmen und der angebotenen Lebertransplantation kam diese Hilfe zu spät. Der Mann starb infolge der fortschreitenden Organversagen. Dies ist ein trauriges Beispiel für die tödliche Gefahr dieses Pilzes.

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Ursachen und Herkunft der Betroffenen

Viele der betroffenen Personen stammen aus Ländern wie Russland, der Ukraine, dem Nahen Osten und Afghanistan. Prof. Dr. Richard Taubert von der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie erklärt, dass der Grüne Knollenblätterpilz in diesen Heimatländern weniger verbreitet ist. In Deutschland wird die Gefahr des Pilzsammelns oft nicht ausreichend ernst genommen. Unkenntnis führt hierzulande zu fatalen Fehlern beim Erkennen der Arten.

Giftmechanismus und Symptome

Der Grüne Knollenblätterpilz ähnelt optisch dem essbaren Champignon. Seine Lamellen bleiben jedoch in jedem Alter weiß, während die des Champignons sich sehr dunkel verfärben. Das Hauptgift Amanitin wird weder durch Kochen noch durch Trocknen zerstört. Es gelangt über den Blutkreislauf in die Leber und lässt Zellen absterben. Danach greift es auch andere Organe an. Bis erste Symptome wie Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall auftreten, hat sich das Gift schon im Körper verteilt. Oft klingen die Beschwerden dann scheinbar ab, was eine falsche Sicherheit vorgaukelt.

Warnung der Experten

Professor Taubert warnt, dass im schlimmsten Fall die Leber ihre Funktion einstellt. Dann kann nur noch eine Lebertransplantation das Leben retten. Experten raten dringend, jeden gefundenen Pilz durch einen Sachverständigen überprüfen zu lassen. Man sollte sich nicht auf KI oder Apps verlassen, da diese fehlerhaft sein können. Im Notfall ist sofort ein Notarzt zu rufen und auf den Verzehr von Pilzen hinzuweisen. Nur so kann das Gegengift rechtzeitig wirken. Schnelle Hilfe gibt es auch beim Giftinformationszentrum Nord unter der Telefonnummer 0551 - 19240. Das Telefon ist rund um die Uhr besetzt. Der Grüne Knollenblätterpilz ist für 90 Prozent aller tödlichen Vergiftungen verantwortlich.