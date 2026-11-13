Tödliche Schießerei in Aachen: Mann nach Schuss in Elsastraße getötet

Ermittlungen zur tödlichen Schießerei in der Aachener Elsastraße. Die Polizei fahndet nach Tätern nach einem Mordvorfall im Ostviertel mit möglichen Verbindungen zu früheren Vorfällen.

Die Polizei führt aktuell einen umfangreichen Großeinsatz im Aachener Ostviertel durch. Bei diesem Einsatz schwebt auch ein Polizeihubschrauber über den betroffenen Gebieten. Die Einsatzleitung bestätigte, dass in der Elsastraße kurz vor 16 Uhr auf einen Mann geschossen wurde. Die Täter sind nach dem Vorfall fluchtartig von der Stelle gewichen.

Schwerer Vorfall mit tödlichem Ausgang

Die Schwere der Verletzungen führte dazu, dass der getroffene Mann noch am Tatort verstarb. Obwohl ein Notarzt sehr schnell am Einsatzort eintraf, konnte dieser dem Opfer keine lebensrettende Hilfe mehr zukommen lassen. Der genaue Name des Getöteten ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt gegeben worden. Die Kriminalpolizei arbeitet weiterhin daran, die Identität des Opfers zu klären und die Umstände des Tatverdachts zu sichern.

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Brisanter Zusammenhang zu Donnerstagnacht

Besonders interessant für die Ermittler ist der zeitliche Zusammenhang zu früheren Vorfällen in der gleichen Straße. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es in der Elsassstraße Schüsse. Damals flogen die Projektile auf den Eingang eines Restaurants. Zum Glück wurden bei diesem Zwischenfall keine Menschen verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden an der Fassade des Gebäudes durch die Einschüsse.

Prüfung möglicher Vorbeziehung der Tat

Gleichzeitig prüfen die Ermittler der Polizeibehörde, ob die tödlichen Schüsse eine Verbindung zu einem weiteren Angriff im Aachener Ostviertel haben. Denn Donnerstagnachmittag, nur wenige Stunden vor den ersten Schüssen auf das Restaurant, gab es einen entsprechenden Notruf. Zeugen hatten gemeldet, dass es eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gegeben habe. Zwei Beteiligte an dieser Auseinandersetzung mussten danach verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

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Großfahndung nach Fluchtrichtung

Bevor die Streifenwagen am Tatort der Schlägerei eintrafen, waren mehrere Tatverdächtige in verschiedene Richtungen geflüchtet. Die Kriminalpolizei ermittelt auch zu den Hintergründen dieses Vorfalls und überprüft, ob es zwischen den Beteiligten eine mögliche Vorbeziehung gibt. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die etwas zur Fluchtrichtung der Verdächtigen aussagen können. Es bleibt zunächst unklar, ob es sich bei den Tätern um eine einzelne Person oder um eine Gruppe handelt.

Einsatz von Notfallseelsorge vor Ort

Die Lage vor Ort bleibt angespannt, weshalb Maßnahmen zur Unterstützung der Betroffenen eingeleitet wurden. Ein Notfallseelsorger ist ebenfalls auf dem Weg zum Tatort. Diese Maßnahme dient der psychologischen Betreuung, falls Angehörige des Getöteten oder Zeugen den Ort aufsuchen. Die Suche nach den Tätern geht unter hoher Beteiligung der zuständigen Behörden weiter.