Zwei junge Männer wurden bei traditionellen Thanksgiving-Footballspielen in den US-Bundesstaaten New Jersey und Massachusetts erschossen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen.

Zwei junge Männer sind am Mittwochabend bei zwei separaten Vorfällen an traditionellen High-School-Football spielen in den USA durch Schusswaffen getötet worden. Die tödlichen Zwischenfälle ereigneten sich innerhalb weniger Minuten in den US-Bundesstaaten New Jersey und Massachusetts, wobei die Polizei in beiden Fällen aktuell ermitteln muss. Die Gewaltakte ereigneten sich kurz vor dem Thanksgiving-Wochenende und erschütterten die lokalen Gemeinschaften, da die Spiele als jahreszeitliche Traditionen gelten.

Tödlicher Vorfall in Teaneck New Jersey

Der erste Zwischenfall ereignete sich gegen 19:15 Uhr Ortszeit in der Stadt Teaneck im Bundesstaat New Jersey. Dort trafen die Mannschaften der Teaneck High School und der Hackensack High School aufeinander. Das Spiel wurde als traditionelles Turkey Bowl ausgetragen, ein Rivalenduell, das seit 1931 regelmäßig stattfindet. Die Partie war auf den Mittwoch vorgezogen worden, da für den eigentlichen Thanksgiving-Donnerstag ein Sturm vorhergesagt wurde.

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In der Halbzeitpause fielen auf dem an das Spielfeld angrenzenden Cranford Place mehrere Schüsse. Ein 18-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt und verstarb später im Krankenhaus. Zuschauer reagierten panisch und flohen vom Gelände, woraufhin das Sportgelände geräumt werden musste. Bürgermeister Mark Schwartz bezeichnete den Vorfall später öffentlich als isolierten Gewaltakt.

Laut Angaben des Bürgermeisters Mark Schwartz war das Opfer kein Student einer der beteiligten High Schools. Die Staatsanwaltschaft des Bergen County ermittelt derzeit gemeinsam mit der Polizei von Teaneck, um die genauen Umstände des Schusswechsels und die Identität der Täter zu klären.

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Erschießung in Chelsea Massachusetts

Etwas mehr als 40 Minuten nach dem Vorfall in New Jersey kam es gegen 19:55 Uhr Ortszeit in Chelsea im Bundesstaat Massachusetts zu einem weiteren tödlichen Schusswaffen-Einsatz. Dort war das traditionelle Thanksgiving-Spiel zwischen der Chelsea High School und der East Boston High School gerade beendet. Die Gäste aus East Boston hatten das Spiel gewonnen.

Nach dem Auspfiff kam es am Rand des Spielfeldes zu einer Schlägerei unter anwesenden Personen, in deren Verlauf Schüsse abgegeben wurden. Ein Mann wurde schwer verletzt und in das Massachusetts General Hospital transportiert, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Behörden geben den Namen des Toten als Robert Acosta an. Er lebte in Boston und war laut Polizei an keiner der beiden beteiligten Schulen eingeschrieben.

Ein Staatsanwalt charakterisierte den Vorfall als sinnlosen Gewaltakt, der sich bei einer Veranstaltung mit mehreren hundert Zuschauern ereignete. Die Umstände der Schlägerei und die Motivation der Schützen werden ebenfalls von den Ermittlungsbehörden rekonstruiert.

Reaktionen und Ermittlungsstatus

Beide Vorfälle zeigen eine alarmierende Häufung von Schusswaffengewalt im Zusammenhang mit öffentlichen Sportveranstaltungen an. In Teaneck betonte die Stadtverwaltung, dass es sich um einen isolierten Vorfall handelte, während in Chelsea die Gewalt während einer Feier zu einem Spiel ausbrach. Die Opfer waren beide keine aktiven Schüler der beteiligten Institutionen.

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Die lokale und staatliche Justiz in beiden Bundesstaaten hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Behörden arbeiten daran, die Tathergänge nachzuvollziehen und gegebenenfalls weitere Personen in die Fahndung einzubeziehen. Die Trauer um die Verstorbenen Robert Acosta und den 18-Jährigen aus New Jersey überschattet das traditionelle Dankbarkeitswochenende in den betroffenen Regionen.