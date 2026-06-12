Tödliche Schüsse in Strehla: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

In Strehla (Sachsen) ist ein 42-jähriger Deutscher erschossen worden. Die Polizei nahm zwei Verdächtige in Riesa fest. Die Hintergründe sind noch unklar.

In einer ruhigen Kleinstadt an der Elbe hat ein Verbrechen für Entsetzen gesorgt. Ein 42-jähriger Deutscher wurde auf der Riesaer Straße in Strehla (Landkreis Meißen) erschossen.

Die Polizei reagierte sofort mit einem Großaufgebot, darunter Spezialeinheiten, und fahndete intensiv nach den Tätern. Noch am selben Abend gelang den Ermittlern ein entscheidender Durchbruch: Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 37 und 41 Jahren in Riesa festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt wegen Totschlags. Die Kleinstadt Strehla, die normalerweise von rund 3600 Einwohnern bewohnt wird, erlebte einen Ausnahmezustand.

Nach den tödlichen Schüssen wurde das gesamte Stadtgebiet weiträumig abgeriegelt. Die Spezialeinheit LebEL sperrte die Umgebung des Tatorts großflächig ab, ein Polizeihubschrauber kreiste über der Gegend. Anwohner hatten zuvor die Polizei alarmiert, nachdem sie Schüsse gehört hatten. Zeugen konnten den Ermittlern erste Beschreibungen der mutmaßlichen Täter geben, was die Fahndung entscheidend voranbrachte.

Die Spur führte schließlich in die nahegelegene Stadt Riesa, die etwa zehn Autominuten entfernt liegt und rund 29.300 Einwohner zählt. Dort wurden die beiden Verdächtigen in einer Wohnung festgenommen. Ob sie in Zusammenhang mit dem Opfer standen oder ob es sich um eine zufällige Tat handelte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Für das Todesopfer kam jede Hilfe zu spät.

Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sichert Spuren am Tatort. Die zuständige Staatsanwaltschaft wird voraussichtlich am Freitag weitere Einzelheiten zu dem Tötungsdelikt bekannt geben. Die Beamten bitten weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zu möglichen Hintergründen der Tat.

Die Festgenommenen sollen demnächst einem Haftrichter vorgeführt werden. Die lokale Gemeinschaft ist schockiert über die Gewalttat, die in der sonst so friedlichen Region selten vorkommt. Bürgermeister und Stadtrat haben ihre Anteilnahme bekundet und stehen in Kontakt mit der Polizei, um die Sicherheitsmaßnahmen zu verstärken





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