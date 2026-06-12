Tödliche TikTok-Challenge: Zwölfjähriger erstickt an Donut

Ein Sechstklässler aus Yonkers, New York, stirbt, nachdem er versucht hat, einen ganzen Donut mit einem Bissen zu essen - vermutlich im Rahmen der One-Bite-Challenge auf TikTok. Die Polizei ermittelt.

Ein tragischer Vorfall erschüttert die Sonia Sotomayor Community School in Yonkers, New York: Ein zwölfjähriger Sechstklässler ist vermutlich an den Folgen einer TikTok- Challenge gestorben. Der Junge soll versucht haben, einen ganzen Donut mit einem einzigen Bissen zu verschlingen - die sogenannte One-Bite- Challenge .

Dabei blieb ihm das Gebäck im Hals stecken, er erstickte trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Donnerstag während einer Schulspendenaktion, bei der der Junge den Donut kaufte. Die Polizei von Yonkers hat Ermittlungen eingeleitet, um die genauen Umstände des Todes zu klären. Schulrat Aníbal Soler Jr. zeigte sich bestürzt und sprach der Familie sein Beileid aus: Die gesamte Schulgemeinschaft trauere um den Schüler.

Die Diskussion über gefährliche Internet-Trends gewinnt durch diesen Vorfall neue Brisanz, insbesondere in sozialen Netzwerken wie TikTok, wo solche Challenges oft viral gehen. Experten warnen seit Langem vor den Risiken solcher Mutproben, die häufig ohne Bedenken nachgeahmt werden. Die One-Bite-Challenge fordert Teilnehmer heraus, große Lebensmittel wie Donuts, Burritos oder Torten in einem Bissen zu essen. Dabei besteht die Gefahr des Verschluckens oder Erstickens.

Im Fall des Jungen aus Yonkers wird nun geprüft, ob er von dem Trend durch TikTok-Videos erfahren hatte. Die Schulbehörden haben bereits reagiert und verstärkte Aufklärungsarbeit angekündigt, um Schüler über die Gefahren von Online-Challenges zu informieren. Der Vorfall hat landesweit Bestürzung ausgelöst und zeigt, wie schnell eine scheinbar harmlose Internet-Herausforderung tödlich enden kann





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