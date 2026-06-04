Tödliche Verwechslung bei der Munition: GSG 9-Elitepolizist erschießt Ausbilder

Ein GSG 9-Elitepolizist soll bei der Vorbereitung zum Schießtraining auf dem Truppenübungsplatz Putlos an der Ostsee scharfe Munition mit Übungsmunition vertauscht haben. Damit erschoss er im Anschluss seinen Ausbilder. Davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft derzeit aus.

Tödliche Verwechslung bei der Munition. Ein GSG 9 - Elitepolizist soll bei der Vorbereitung zum Schießtraining auf dem Truppenübungsplatz Putlos an der Ostsee scharfe Munition mit Übungsmunition vertauscht haben.

Damit erschoss er im Anschluss seinen Ausbilder. Davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft derzeit aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand vertauschte ein Angehöriger der GSG 9 mutmaßlich beim Laden einer für die Übung vorgesehenen dienstlichen Waffe Übungsmunition mit scharfer Munition, teilte Oberstaatsanwalt Dr. Jens Buscher am Donnerstag in Lübeck mit. Während der anschließenden, mit Übungsmunition vorgesehenen Übung gab dieser Trainingsteilnehmer einen Schuss mit scharfer Munition ab und traf dabei einen weiteren Angehörigen der GSG 9.

Nach BILD-Informationen handelte es sich dabei um einen Ausbilder der Eliteeinheit der Bundespolizei. Nach Vorliegen dieser ersten Ermittlungsergebnisse gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem tragischen Unfall aus. Gegen den schussabgebenden Polizeibeamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet, das derzeit noch nicht abgeschlossen ist. Der Oberstaatsanwalt erklärte, dass der Tote erst Anfang 40 gewesen sei.

Die Eliteeinheiten absolvierten ein Schießtraining. Geprüft wurde auch, ob die scharfe Patrone beim Entladen beziehungsweise Umstellen der Munition vertauscht wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schussabgabe bei der Übung von einem tragischen Unfall ausging. Der Oberstaatsanwalt bestätigte, dass der Tote ein Angehöriger der GSG 9 war.

Der GSG 9-Elitepolizist ist noch nicht verurteilt worden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Schussabgabe von einem tragischen Unfall ausging. Der Oberstaatsanwalt bestätigte, dass der GSG 9-Elitepolizist noch nicht verurteilt wurde





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