Adam Robinson, Helen Sharp und ihre Kinder Charlie und Emma kamen bei einem Flugzeugabsturz in Palm Beach ums Leben. Die Trauer um den Visionär und seine Familie ist groß.

Der vierzigjährige britische Tech-Unternehmer und Millionär Adam Robinson ist am vergangenen Sonntag zusammen mit seiner Frau Helen, den Kindern Charlie und Emma sowie vier weiteren Personen bei einem Flugzeugabsturz in der Nähe von Palm Beach ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich, während die Maschine auf dem Weg von Austin im US-Bundesstaat Texas zu den Bahamas war, um dort den Geburtstag des Entrepreneur zu feiern.

Hinweisgeber Robinson förderte unabhängige Startups

Robinson war als visionärer Unternehmer und Familienmensch bekannt, der von Mitstreitern als unglaublich bewusster Kapitalist und Leuchtfeuer beschrieben wurde. Nach seinem Studium an der Rice-Universität in Houston war er als Kredithändler bei den Finanzkonzernen Lehman Brothers und Barclays tätig. Später gründete er eigene Start-ups, wobei eine seiner Firmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von zehn Millionen Dollar erzielte. Sein wirtschaftspolitisches Credo betonte die Bedeutung von Unabhängigkeit.

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Piloten funkten Notlage mit Turbulenzen und Eisbildung

Das Flugzeug befand sich auf dem direkten Weg zu den Bahamas, als sich die Situation laut Aufzeichnungen der Flugsicherung rapide verschlechterte. Der Pilot meldete zunächst Turbulenzen und die Bildung von Eis auf der Maschine. Kurze Zeit später übermittelte er einen Mayday-Funkruf mit der Nachricht, dass die Maschine an Höhe verliere, mit überhöhter Geschwindigkeit fliege und abstürzen werde. Die Besatzung, zwei Gäste sowie die Nanny der Kinder kamen ebenfalls bei dem Unglück ums Leben.

Helen Sharp war der emotionale Anker der Familie

Robinsons Frau Helen, eine Keramikkünstlerin, wurde von Verwandten als der emotionale Anker der Familie beschrieben, der ihren Mann von der harten Tech-Industrie erdete. Sie war regelmäßig auf Instagram aktiv und postete dort Fotos ihrer künstlerischen Werke. Das Paar hinterließ die beiden gemeinsamen Kinder Emma, vier Jahre alt, und Charlie, zwei Jahre alt, welche die Mittelpunkte ihres Lebens darstellten. Das Bild der Familie wurde von Verwandten den Medien zur Verfügung gestellt, um die Tragödie zu dokumentieren.

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Brief vor dem Tod betonte Unabhängigkeit von Risikokapital

Bereits im April hatte Adam Robinson im Internet betont, dass man kein Risikokapital benötige, um ein Unternehmen aufzubauen. Er postete damals einen Hinweis darauf, dass man kein Flugzeug zum Absturz bringen müsse, um fliegen zu lernen. Dieser Satz erweist sich nun als bitterer Kontrast zur Realität seines endgültigen Schicksals. Robinson verfolgte das Ziel, junge Unternehmer dazu zu animieren, ihre Firmen ohne fremdes Geld und damit ohne die Grenzen durch Investoren aufzubauen.

Trauer um hingebungsvolle Eltern und vermisste Visionäre

Die Angehörigen der Opfer meldeten sich in einem bewegenden Statement zu Wort, in dem sie Robinson und seine Frau als hingebungsvolle Eltern priesen. Es heißt, die Liebe zwischen Helen und Adam werde für immer bestehen bleiben. Durch ihre Herzlichkeit, Großzügigkeit und ihre besondere Gabe, anderen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein, hätten sie das Leben so vieler Menschen berührt. Ihr Verlust wird von all jenen, die sie liebten und von ihnen geliebt wurden, zutiefst empfunden.