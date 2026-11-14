Tödlicher Angriff in Hamburger Justizvollzugsanstalt: Häftling greift Krankenschwester an

In der Hamburger Untersuchungsgefängnis kam es zu einem brutalen Überfall. Murat G. attackierte eine 27-jährige Pflegekraft mit einem Inhalator. Die Tat wird als versuchter Totschlag verfolgt.

Eine nahezu tödliche Falle ging am 9. November in der Hamburg er Untersuchungsgefängnis auf. Murat G., ein 34-jähriger türkischer Staatsbürger, nutzte eine Notfallsituation als Tarnung. Ein Patient drückte den Alarmknopf in der Krankenstation, was eine 27-jährige Krankenschwester veranlasste, den Haftraum zu betreten.

Die Pflegekraft hatte keine Ahnung, dass sie sich in tödliche Gefahr begab. Als sie den Raum betrat, sprang Murat G. sofort von der Lauer an. Der Angriff erfolgte ohne Vorwarnung und entwickelte sich zu einem Kampf auf Leben und Tod. Die Brutalität der Tat schockierte selbst erfahrene Justizbedienstete an Ort und Stelle.

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Tathergang und weaponisierung

Der 34-Jährige griff die Frau mit brutaler Wucht an. Nach Angaben der Kripo attackierte er zuvor bereits einen unbekannten 27-jährigen Mann mit einem Messer und stach mehrmals auf ihn ein. Bei diesem Vorfall verletzte sich G. selbst an der Hand, was möglicherweise der Grund für seinen Aufenthalt in der Krankenstation war. Die Überwachungsaufzeichnungen zeigten, wie er die Krankenschwester zu Boden riss und mit Fäusten und Tritten bearbeitete.

Als Waffe diente ihm ein medizinischer Inhalator. Murat G. schlug das Gerät wiederholt auf den Kopf der Pflegekraft, bis es zersprang. Blut spritzte überall in der Station. Die Schwere der Verletzungen war sofort offensichtlich, da die Frau keine Chance hatte, sich gegen den massiven Angriff zu wehren.

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Ermittlungsgrund und psychischer Zustand

Murat G. war bereits seit einer Woche in Haft, weil er des versuchten Totschlags verdächtigt wird. Die Kripo war bei der Festnahme am Bahnhof aufgefallen, dass er verwirrt wirkte. Ermittler gehen von einem psychischen Ausnahmezustand als möglicher Ursache für die Taten aus. Der Häftling kannte die angegriffene Schwester nicht, was den vorsätzlichen Charakter des Angriffs unterstreicht.

Die Justizbehörde bestätigte auf Anfrage lediglich den Angriff, lieferte aber keine weiteren Details. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras gelten als belastendes Beweismittel. Sie dokumentieren die毫无人性 Handlungen des Täters, die so extrem waren, dass Personal in Schockstarre verfiel. Der Vorfall hat die Sicherheitsprotokolle in der Einrichtung hinterfragt.

Schwere Verletzungen und Konsequenzen

Die Folgen des Überfalls waren dramatisch. Die verletzte Krankenschwester erlitt eine große Kopfplatzwunde sowie zahlreiche Hämatome. Die medizinische Versorgung war dringend erforderlich, doch die psychischen und physischen Traumata wirken noch nach. Der Angriff geschah in einer geschlossenen Station, was die Sicherheitslücken offenbarte. Die Reaktionen der Beamten waren schnell, doch sie konnten das Ausmaß der Zerstörung nicht mehr stoppen.

Nach dem Vorfall wurde ein weiteres Verfahren wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen Murat G. eingeleitet. Die Kläger sehen klare Beweise für die Absicht, das Leben der Frau zu beenden. Die Tatqualifikation spiegelt die Lebensgefahr wider, der die Angreiferin ausgesetzt war. Die rechtlichen Schritte sind bereits angelaufen.

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Rücktritt der Pflegekraft

Tage nach dem Überfall kehrte die verletzte Schwester nicht in ihren Alltag zurück. Sie holte ihre persönlichen Sachen von der Justizvollzugsanstalt ab. Ihr Schritt war klar: Sie kündigte ihren Dienst. Die extreme Gewalt und der Mangel an Schutz in der Einrichtung haben ihren Willen gebrochen. Die Kündigungsfrist trat unmittelbar ein, was die Härte der Situation unterstreicht.

Die Justizvollzugsanstalt steht nun vor der Aufgabe, die Vorfälle aufzuarbeiten. Die Kombination aus psychiatrischer Instabilität eines Häftlings und der physischen Überlegenheit des Angreiffs führte zu einer Katastrophe. Die Öffentlichkeit erwartet Transparenz über die Sicherheitsmaßnahmen. Die Kripo setzt ihre Ermittlungen fort, um weitere Aspekte der Tat zu klären. Der Fall bleibt ein negatives Beispiel für den Schutz von Personal in Justizvollzugseinrichtungen.