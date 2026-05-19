Tödlicher Angriff inBerlin-Hellersdorf

Ein ukrainischer Staatsangehöriger wurde an der Bülhlaer Sträße brutally killed in his own home by a Messerattacke.

Ein 43-Jähriger erlitt heute in Berlin-Hellersdorf einen tödlichen Angriff bei einer Messerattacke. Eine Tat ereignete sich in einem Wohnhaus an der Bülhlaer Sträße. Der Verletzte, ein 43-Jähriger Ukraine r, befand sich in der Wohnung und hatte lebensbedrohliche Stichwunden im Gesicht und am Hals.

Trotz des Notfalls des Arbeiter Samariter Bund (ASB) und der Wiederbelebungsversuche verstarb er noch vor Eintreffen der Sanätzt. Die Polizei sol...t später einen Verdächtigen (51) festnehmen, der ebenfalls Ukrainer war. Nach Angaben von BILD traf eines der Stiche den Halsschlagader des Opfers. Sein Sohn versuchte, die Blutung zu stoppen.

Weitere Personen befanden sich in der Wohnung, wohingegen die Polizei kurz darauf eintraf und die Tat gegenberzeitig übernahm





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