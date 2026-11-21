Ein Streit um die Betonung von Neufundland endete 1876 in Colorado mit einer Tötung. Die wahre Geschichte hinter der bis heute hitzigen Debatte.

Die Debatte über die korrekte Aussprache des Namens Neufundland ist bis heute lebendig, doch eine historische Begebenheit zeigt, dass der Streit einst lebensgefährlich eskalieren konnte. Der Konflikt spielt sich nicht in den kanadischen Provinzen ab, sondern führte im Jahr 1876 im US-Bundesstaat Colorado zu einer tödlichen Schießerei. Ein zunächst harmloses Gespräch über die richtige Betonung der zweiten Silbe im Wort Neufundland endete mit dem Tod des New Yorkers William Atcheson.

Tödlicher Konflikt am Freitagabend in Colorado

Die Ereignisse nahmen am Freitagabend im März 1876 ihren Lauf, als William Atcheson und John Peter Davis in einem abgelegenen Sägewerk in den Bergen Colorados ihre Abendmahlzeit einnahmen. Davis, ein Gespannführer aus Texas, der in seiner Jugend den Ruf eines Revolverhelden genoss, geriet mit dem New Yorker Atcheson in eine hitzige Auseinandersetzung. Der Anlass war trivial: Die Vermieterin fragte nach dem Hund von Atcheson, woraufhin dieser betonte, es handle sich um einen New-FOUND-land-Hund mit starker Betonung auf der zweiten Silbe.

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Davis widersprach dieser Aussage sofort und bestand darauf, die korrekte Aussprache sei New-found-LAND mit der Betonung auf der letzten Silbe. Der Bericht der Tageszeitung The Rocky Mountain News vom 17. März 1876 beschreibt die beiden Männer als chronische Streithähne mit explosivem Temperament. Die angespannte Stimmung gipfelte in lauten Worten und üblen Beschimpfungen, wie später von der Colorado Banner dokumentiert wurde. Anstatt den Streit aufzuschieben, entschieden sich die beiden Männer für eine direkte und gewalttätige Klärung.

Gewalt vor dem Wörterbuch und Flucht ins Gebirge

Um die sprachliche Frage endgültig zu klären, machten Atcheson und Davis sich auf den Weg zu Atchesons Hütte, wo sich ein von dem sprachbegeisterten New Yorker mitgebrachtes Wörterbuch befand. Auf dem Weg dorthin eskalierte die Situation jedoch drastisch. Ein Zeuge berichtete später, dass Atcheson Davis hart niederschlug, sodass dieser zu Boden ging. Als der Texaner wieder auf die Beine taumelte, griff er zu seiner Waffe, was ein zeitgenössischer Zeitungsbericht als im Sinne seiner texanischen Erziehung bezeichnete.

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Davis schoss daraufhin auf den Schwerverletzten Atcheson, der ihm eine Kugel in den Bauch abbekam. Trotz der lebensbedrohlichen Verletzung blieb Atcheson unnachgiebig und prahlte noch mit dem Boden liegend damit, seinen Gegner trotz der Wunde dreimal niedergeschlagen zu haben. In den frühen Morgenstunden des Samstags erlag William Atcheson schließlich seinen Verletzungen. John Peter Davis floh direkt nach der Tat in die umliegenden Wälder und ließ sein Gespann zurück, bevor ein Schneesturm seine Spuren verwischte.

Historische Wortbedeutung und lange Lösungsansätze

Ironischerweise hätte das beabsichtigte Wörterbuch die beiden Männer in ihrer Argumentation weder bestätigt noch widerlegt. Die damalige Ausgabe des Webster-Wörterbuchs aus dem Jahr 1864 führte die Aussprache als NEW-fund-LAND mit der Hauptbetonung auf der ersten und einer Nebenbetonung auf der dritten Silbe. Diese Formulierung entspricht weitgehend der Aussprache, die viele Bewohner von Neufundland und Labrador bis heute verwenden. Weder Atchesons noch Davis' Varianten waren also im 19. Jahrhundert auf der kanadischen Insel vollständig falsch, obwohl beide Männer keine bekannte Verbindung zum Ort hatten.

Der Fall blieb jahrelang unaufgeklärt, bis Ende 1912, genau 36 Jahre nach der Tat, ein Brief beim Sheriff von Castle Rock in Colorado einging. Der Absender gab sich als Arzt aus Peoria im Bundesstaat Oregon aus und behauptete, den inzwischen 70-jährigen John Peter Davis zu behandeln. Davis hatte im Glauben, dem Tod nahe zu sein, den Mord an Atcheson gestanden. Die Schilderung der Tat war so detailliert, dass der Sheriff keinen Zweifel an der Echtheit des Schreibens hegte, womit der Fall trotz der langen Flucht des Täters endgültig gelöst wurde.