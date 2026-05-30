Tödlicher Baumsturz im Rotwildpark: 76-Jähriger ums Leben

Ein 76-jähriger Mann ist bei einem Picknick im Rotwildpark ums Leben gekommen, als ein großer Ast herabstürzte. Seine Ehefrau wurde leicht verletzt. Die Unglücksstelle wurde abgesperrt.

Der Klappstuhl steht noch immer unter dem Baum, nur wenige Meter daneben liegt der gewaltige Ast, der einen 76-jährigen Mann das Leben kostete. Bei einem Picknick im Rotwildpark wurde der Senior von dem herabstürzenden Baumteil getötet.

Seine Ehefrau (75) kam mit leichten Verletzungen davon. Es sollte ein gemütliches Picknick werden, an einem heißen Sommertag. Die beiden Senioren suchten offenbar nahe des Bärensees beim sogenannten Schnitzhaus ein schattiges Plätzchen unter einem großen Baum. Doch dann passierte das tödliche Drama: Kurz nach 16 Uhr löste sich plötzlich ein großer Ast.

Beim Absturz riss er weitere Äste mit sich, die auf das Paar herabstürzten. Der Notruf ging um 16.18 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten sofort zum Rotwildpark aus. Der 76-Jährige war noch am Unglücksort.

Seine Ehefrau (75) hatte mehr Glück. Sie wurde leicht verletzt, kam kurz ins Krankenhaus und konnte es nach kurzer Zeit wieder verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Warum sich der Ast plötzlich löste, ist bislang unklar. Die Unglücksstelle im Bereich des Bärensees wurde abgesperrt.

Nach ersten Informationen soll der betroffene Baum jedoch morsch gewesen sein. Ob dies tatsächlich die Ursache des tödlichen Unglücks war, müssen nun Experten klären. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter





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