Tragischer Unfall in Isenbüttel: Ein fünfjähriges Kind starb bei einem Wohnhausbrand. Der Vater versuchte verzweifelt, sein Kind zu retten. Achtzig Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Am vergangenen Samstag Nachmittag ereignete sich in Isenbüttel bei Wolfsburg eine schwere Tragödie, bei der ein fünfjähriges Kind durch einen Brand in einem Einfamilienhaus ums Leben kam. Der Vorfall, der sich in der Ahornwegstraße abspielte, löste eine massive Alarmierung der Rettungskräfte aus und führte zu schweren psychischen Belastungen für die Beteiligten.

Dramatische Rettungsversuche am Tatort

Der Brand brach am Samstagnachmittag in einem Raum des Einfamilienhauses aus. Gegen 16.10 Uhr erhielt die Feuerwehr den Notruf mit dem Stichwort "Menschenleben in Gefahr", da zunächst unklar war, wie viele Personen sich im Gebäude aufhielten. Die Eltern des Kindes waren zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht im Haus. Sobald der Vater das Feuer bemerkte, versuchte er, zu seinem Kind zu eilen, um es zu retten. Die Flammen und der dichte Rauch behinderten jedoch seine Fluchtversuche massiv.

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Obwohl der Vater versuchte, durch den Qualm zu dringen, konnte er das Kind nicht erreichen. Feuerwehrleute der Feuerwehren aus Isenbüttel, Calberlah, Vollbüttel und Ribbesbüttel drangen kurz nach ihrem Eintreffen mit Atemschutzgeräten in das brennende Gebäude ein. Sie zogen den Vater aus dem Haus, da er aufgrund des Rauchgasanteils bewusstlos wurde und nicht mehr in der Lage war, sich selbst zu helfen. Trotz der schnellen Maßnahmen konnte das Kind nicht mehr gerettet werden.

Einsatzstärke und Löscharbeiten

Zum Einsatzort rückten insgesamt 80 Feuerwehrleute sowie 20 Rettungssanitäter an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehr Isenbüttel koordinierte die Maßnahmen vor Ort, während Kolonnen aus den umliegenden Ortschaften Calberlah, Vollbüttel und Ribbesbüttel Unterstützung leisteten. Die Löscharbeiten dauerten bis 17.45 Uhr, bis das Feuer vollständig gelöscht war. Die Flammen hatten den Brandraum vollständig zerstört, wobei das restliche Hausgebäude intakt blieb und nicht komplett ausbrannte.

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Nach Beendigung der Löscharbeiten wurden die betroffenen Personen von Seelsorgern betreut. Neben dem Vater und den Eltern des Kindes gehörten auch Nachbarn und weitere Helfer zu den leicht Verletzten, die vor Ort medizinisch versorgt wurden. Insgesamt wurden fünf Personen durch den Rauch und die Hitze leicht verletzt. Die Feuerwehr sprach bei der anschließenden Pressekonferenz von einem der dramatischsten Einsätze in jüngster Zeit, da der Verlust eines jungen Lebens besonders hart wiegt.

Weitere Ermittlungen zur Ursache

Bisher ist die genaue Ursache des Brandes noch nicht geklärt. Die Behörden führen Ermittlungen durch, um festzustellen, ob der Brand durch technische Defekte, Fahrlässigkeit oder einen anderen Faktor ausgelöst wurde. Die Familie des Kindes sowie die eingesetzten Rettungskräfte leiden unter den emotionalen Nachwirkungen des Vorfalls. Die Unterstützung durch psychologische Fachkräfte und Seelsorger bleibt ein wichtiger Bestandteil der unmittelbaren Nachsorge.