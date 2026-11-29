Bei einem Unfall am Sonntagmorgen auf der B205 in Schleswig-Holstein ist ein 52-jähriger Fahrer ums Leben gekommen. Nach ungeklärter Ursache geriet sein Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit zwei anderen Fahrzeugen. Ein weiterer Insasse wurde schwer verletzt.

Ein Autofahrer gerät mit seinem Wagen auf der B205 in den Gegenverkehr und stößt frontal mit einem anderen Auto zusammen. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Neumünster - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 205 ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Zwei weitere Männer wurden verletzt, einer von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Ein 52 Jahre alter Mann war mit seinem Wagen auf der B205 von Bad Segeberg in Richtung Neumünster unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn.

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Dort streifte sein Auto zunächst den Wagen eines 44-Jährigen. Anschließend stieß er frontal mit einem weiteren Auto zusammen, das hinter dem ersten Wagen fuhr. Am Steuer saß ein 31 Jahre alter Mann. Der 52-Jährige wurde noch an der Unfallstelle reanimiert.