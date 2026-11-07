Tödlicher Frontalzusammenstoß bei Wadersloh: Zwei Tote nach Unfällen mit VW und Audi

Bei einem schweren Unfall an der L822 bei Wadersloh sind zwei Männer ums Leben gekommen. Ein VW Tiago und ein Audi TT kollidierten frontal, zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt.

Bei einem schwerwiegenden Verkehrsunfall am späten Abend ist es an der Landesstraße L822 im Kreis Steinfurt zu einem dramatischen Zusammenstoß gekommen. Im Bereich von Wadersloh - Liesborn rammte ein Audi TT frontal in einen VW Tiago, wobei die Kollision zwei der vier Insassen das Leben kostete und zwei weitere Personen schwer verletzte. Die Einsatzkräfte der Rettungsdienste und der Polizei waren noch bis in die frühen Morgenstunden mit der Bergung der Opfer und der Räumung der Unfallstelle beschäftigt, da das Ausmaß der Zerstörung an den Fahrzeugen außerordentlich hoch war.

Ablauf des tödlichen Unfalls an der L822

Der Verkehrsunfall ereignete sich um exakt 21.23 Uhr, als der fahrende Audi TT die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und auf direktem Kurs auf den entgegenkommenden VW Tiago zuhielt. Der VW Tiago befand sich mit drei weiteren Personen an Bord auf der Durchfahrt in Richtung Wadersloh. Aufgrund der hohen Aufprallgeschwindigkeit hagelte es anschließend Trümmer in weitem Umkreis um die Kollisionsstelle, was die Arbeit der Rettungskräfte bei der Befreiung der eingeschlossenen Personen erheblich erschwerte und verlängerte.

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Identität der Opfer und Verletzungen

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden von der Polizei und den Notärzten schnell identifiziert. Im VW Tiago befanden sich der 53-jährige Fahrer aus der Stadt Herne sowie zwei weitere männliche Insassen im Alter von 47 und 63 Jahren. Im Audi TT saß ein 19-jähriger Fahrer, der aus einem noch unbekannten Grund die Kontrolle verloren hatte. Bei der Ankunft der Rettungskräfte waren alle vier Männer reglos in ihren jeweiligen Fahrzeugen eingeklemmt, was sofortige und aufwendige Befreiungsmaßnahmen erforderte.

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Schwere Verletzungen und tödlicher Ausgang

Trotz der schnellen Reaktion der Notärzte und des schnellen Transports in die Kliniken konnte das Schicksal der beiden älteren Insassen des VW Tiago nicht gewendet werden. Der 63-Jährige sowie der 53-Jährige Fahrer verstarben noch an der Unfallörtlichkeit, wie ein Polizeisprecher in der Nacht bestätigte. Für die beiden anderen männlichen Insassen, den 47-jährigen Beifahrer des VW und den 19-jährigen Fahrer des Audi TT, kam jede Hilfe leider zu spät, um ihre Leben zu retten, jedoch überlebten sie den Aufprall mit schweren Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingewiesen.

Ermittlungen der Polizei und zukünftige Schritte

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen, wobei derzeitige Berichte auf eine noch nicht vollständig geklärte Ursache hinweisen. Die Spurensicherung an der Unfallstelle in Wadersloh-Liesborn wird fortgesetzt, um festzustellen, ob technische Defekte, Geschwindigkeitsübertretung oder menschliches Versagen den fatalen Zusammenstoß verursacht haben. Die genaue Klärung des Hergangs bleibt den Experten der Verkehrsunfallaufklärung vorbehalten, bis alle forensischen Gutachten vorliegen und der offizielle Unfallbericht erstellt wurde.