Tödlicher Hubschrauberabsturz am Lago Maggiore: Schweizer Unternehmer unter den Toten

Bei einem Flugzeugunglück am italienischen Lago Maggiore starb der Pilot, ein Schweizer Unternehmer, drei deutsche Touristen wurden schwer verletzt. Die Unfallursache ist unklar, Ermittlungen laufen.

Ein Rundflug über den Lago Maggiore endete tragisch, als ein Privathubschrauber in Italien abstürzte. Der Pilot, bei dem es sich laut italienischen Medien um den 72-jährigen Schweizer Unternehmer Adrian B. handeln soll, kam dabei ums Leben.

Drei weitere Insassen, deutsche Staatsbürger, wurden schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen hob der Helikopter am Freitag vom Gelände einer Villa am Westufer des Sees ab, die dem Unternehmer gehörte und in der er seit mehreren Jahren lebte. Medienberichten zufolge hatte B. seinen Urlaubsgästen einen Panoramaflug über den zweitgrößten See Italiens angeboten. Kurz nach dem Start gewann die Maschine jedoch nicht ausreichend an Höhe, streifte die Baumwipfel und stürzte ab.

Augenzeugenberichten zufolge soll sich der Hubschrauber mehrfach um sich selbst gedreht haben, bevor er am Boden aufschlug. Der 72-jährige Pilot erlag seinen Verletzungen am Unfallort. Die drei deutschen Passagiere erlitten schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Zwei von ihnen wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht, der dritte Verletzte wurde im Rettungswagen transportiert.

Die genauen Umstände des Absturzes sind noch nicht geklärt; die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen. Neben der Sicherstellung der Trümmerteile beschlagnahmte die Polizei auch alle technischen Unterlagen zum Hubschrauber und dessen Wartungshistorie, um mögliche technische Defekte als Unfallursache auszuschließen. Die Untersuchungen dauern an





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