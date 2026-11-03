Tödlicher Hubschrauberunfall in Nepal: Zwei Maschinen kollidieren bei Pheriche

Bei einem schweren Luftunfall in den nepalesischen Himalaya-Bergen kollidierten zwei Hubschrauber nahe Pheriche. Ein Neuseeländer ist verletzt, die Ursachen für die Katastrophe werden aktuell ermittelt.

Zwei Hubschrauber sind kurz vor der Landung in der Luft auf nepalesischer Seite miteinander kollidiert. Der schwerwiegende Vorfall ereignete sich im Bergort Pheriche, der auf einer Höhe von 4371 Metern als beliebter Zwischenstopp für Trekker und Bergsteiger auf dem Weg zum Base Camp des Mount Everest dient. Das Camp fungiert sowohl als Ziel für Trekkingtouren als auch als Ausgangspunkt für Expeditionen zum Gipfel des mit 8849 Metern höchsten Bergs der Erde.

Videos, die von dem Unfallort verbreitet wurden, zeigten drastisch, wie die Rotorblätter eines Hubschraubers den Rumpf des anderen wenige Meter über dem Boden trafen. Beide Maschinen versuchten, aus entgegengesetzter Richtung kommend, etwa zur gleichen Zeit auf einer als Landeplatz benutzten Schnee- oder Eisfläche zu landen. Die Umstände deuten auf eine extreme Gefahr hin, da die Maschinen nur wenige Meter über dem gefrorenen Untergrund kollidierten.

Also read Tödlicher Unfall B273: Radfahrer stirbt nach Kollision mit überholendem Auto

Verletzter Passagier aus Neuseeland

Ein weiterer Fluggast aus Neuseeland, der im selben Helikopter wie die Opfer gesessen habe, sei verletzt worden. Die lokale Polizei bestätigte, dass der Passagier in ein Krankenhaus in Kathmandu gebracht wurde. Die genauen gesundheitlichen Details des neuseeländischen Touristen wurden nicht veröffentlicht, doch die Überbringung in die Hauptstadt Kathmandu deutet auf eine ernstzunehmende Verletzungsschwere hin. Dies ist eine der wenigen bestätigten Fakten über die Identität und den Zustand der Überlebenden.

Kommunikationsfehler als Hauptursache

Wie es zur fatalen Kollision kam, war zunächst unklar. Wie die Zeitung Kathmandu Post unter Berufung auf Beamte berichtete, gab es vermutlich bei der Kommunikation zwischen beiden Piloten ein Missverständnis. Der Bergort Pheriche ist aufgrund seiner Lage als wichtiger Hub im Everest-Trekking bekannt, was die Bedeutung einer präzisen Luftkommunikation unterstreicht. Die Ermittler konzentrieren sich nun auf die Funkprotokolle und die Steuerung der Maschinen in der Nähe des Landeplatzes.

Advertisement

Debatte um Tourismus und Ökosystem

Der Unfall hat eine bereits existierende Kontroverse über die Nutzung der Lufträume in der Everest-Region aufgefrischt. Es hat eine hitzige Diskussion zwischen Anbietern von Hubschraubertouren in der Everest-Region und lokalen Gemeinden geführt. Die Gemeinden sehen in der zunehmenden Zahl von Hubschrauberflügen in der Region eine Bedrohung für das empfindliche Ökosystem. Lärm und Abgase können die fragile Bergwelt belasten und Wanderwege beeinträchtigen, was den Lebensraum für einheimische Arten gefährdet.

Auf der anderen Seite werde argumentiert, die teuren Rundflüge in der Region seien wichtig für den einheimischen Tourismusmarkt. Diese Flugservices bieten oft eine schnelle und komfortable Alternative zum mehrtägigen Trekking und generieren bedeutende Einnahmen für die lokale Wirtschaft. Die Spannung zwischen wirtschaftlichem Nutzen und ökologischer Verantwortung zeigt sich deutlich in diesen Debatten, die die Zukunft des Massentourismus im Himalaya prägen könnten. Die genaue Anzahl der Toten bei diesem spezifischen Vorfall wird weiterhin von den lokalen Behörden bestätigt, während der verletzte Neuseeländer medizinische Versorgung erhält.