Tödlicher Hundebiss in Trittau: Sicherheitslücke trotz Vorwarnung

Ein als gefährlich eingestufter Hund tötet eine Frau in Trittau. Die Behörden versäumten die Sicherstellung, obwohl der Zaun bereits überwunden wurde.

Die Katastrophe von Trittau ereignete sich Anfang der Woche, als ein Vierbeiner zwei Frauen angriff und dabei einen tödlichen Ausgang nahm. Die Mutter starb im Obergeschoss ihres Hauses, während ihre Tochter schwerste Bissverletzungen erlitt. Die Gefahr durch dieses spezifische Tier war den lokalen Behörden längst bekannt, da es zuvor bereits zweimal durch aggressive Attacken aufgefallen war. Trotz dieser Warnsignale kam es zu dem fatalen Zwischenfall, der nun das Versagen des Verwaltungssystems aufzeigt.

Geschichtliche Eskalation und Einstufung

Der Auslöser für die aktuelle Tragödie liegt weit zurück. Bereits am 13. November 2023 hatte der Hund in einem Waldstück zugebissen und dabei einen Spaziergänger sowie dessen Begleithund leicht verletzt. Die Halterin informierte daraufhin das zuständige Amt in Trittau. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde zwar eingeleitet, aber später eingestellt, weil kein Strafantrag gestellt worden war. Der Vorgang ging an die Verwaltungsbehörde über, die den Hund Anfang 2024 gemäß § 7 Hundegesetz als gefährlich einstufte. Diese Klassifizierung zog besondere Sicherheitsvorschriften nach sich, darunter eine Erlaubnispflicht zur weiteren Haltung sowie grundsätzliche Leinen- und Maulkorbpflicht außerhalb ausbruchssicherer Grundstücke.

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Zwischenfall am 5. April 2025

Kurz vor der tödlichen Tat kam es zu einem weiteren Vorfall, der hätte verhindern können, dass das Tier unkontrolliert herumlief. Am 5. April 2025 verwickelte derselbe Hund einen anderen Hund und dessen Besitzerin in eine Auseinandersetzung, wobei beide leicht verletzt wurden. Wie der Bürgermeister Patrick Marsian gegenüber Medien erklärte, hat der Hund den Zaun seines Grundstücks überwunden. Daraufhin leitete die Behörde ein Bußgeldverfahren ein. Die Halterin besserte daraufhin die Sicherung des Geländes nach und ließ den Zaun erhöhen. Das Ordnungsamt überprüfte anschließend die Haltung des Tieres, entschied sich jedoch gegen eine Sicherstellung des Hundes.

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Versäumnisse der lokalen Verwaltung

Dass es trotz aller Warnungen und vorherigen Verstöße nicht zu einer Entzug der Halterlaubnis oder einer Sicherstellung kam, wirft schwere Fragen auf. Patrick Marsian bestätigte, dass der Hund nach Auswertung der Aussagen von Halterin, Zeugen und Geschädigtem als gefährlich galt. Die besonderen Sicherungspflichten waren rechtlich bindend. Dennoch blieb das Tier in Freiheit, bis es die tödliche Attacke auf die Mutter und ihre Tochter ausführte. Die Polizei ermittelt nun im Rahmen eines neuen Verfahrens, nachdem die Schwere der Verletzungen klar ist.

Aktuelle Situation und rechtliche Folgen

Die Opfer des Angriffs befinden sich derzeit in Behandlung. Während die Tochter schwer verletzt ist, wurde die Mutter tot im Obergeschoss ihres Hauses gefunden. Die genauen Umstände der Fluchtwege und des Eindringens ins Haus werden aktuell von den Ermittlern rekonstruiert. Für die Eigentümerin des Hundes drohen aufgrund der wiederholten Verstöße gegen das Hundegesetz und die fehlende Aufsichtspflicht hohe rechtliche Konsequenzen. Die Gemeinde Trittau steht unter starkem Druck, die Lücken im Tierschutz- und Gefahrenabwehrsystem zu schließen und sicherzustellen, dass eingestufte gefährliche Hunde zukünftig nicht mehr ungehindert agieren können.