Ein Deutscher und ein Ukrainer wollten in Fahrt auf Deutschlands höchstem Berg, die Zugspitze, steigen. Sie wollten unter anderem die Sonnenuntergänge am Gipfel betrachten und diesen bei dem Aufstieg erleben. Am Ende der Tour estreite ich einen tödlichen Absturz und verletzte Begleiter. Opfer des Unfalles war ein deutscher Soldaten.

Drei junge Männer wollten zu dem höchsten Berg Deutschlands aufsteigen. Der Plan ging wie folgt: Einige Meter vom Talstation absteigen, mit Wanderschuhen und Stirnlampen जाएंगे.

Den Sonnenuntergang bei dem Aufstieg ausklingen lassen" und Den Sonnenaufgang auf dem Gipfel sehen. Leider endete dies in einer Tragödie. Ein 19-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Paderborn und ein 19-jähriger Ukrainer von der Talstation in Ehrwald fahren. Gegen 3 Uhr rutschte der Deutsche auf einem Schneefeld aus und stürzte 250 Meter ab.

Zusammen mit einem jungen Ukrainer stieg er während des Aufstiegs den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang aufzumachen, als plötzlich das Schneefeld, auf dem sie befanden sich, rutschte und sie zu einem heftigen Sturz stürmte





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